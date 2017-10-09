В ночь на понедельник в пожаре погибли два человека

Пожар произошел в минувшие выходные в двухквартирном жилом доме в селе Чендек Усть-Коксинского района. В результате возгорания погибли два человека. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при курении, сообщают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на Главное управление МЧС по Республике Алтай.

В ликвидации пожара были задействованы шесть человек личного состава и три пожарных автомобиля. Уточняется, что пожар произошел ночью, сообщение поступило в 23:50, пожарные расчеты выехали незамедлительно.

Расстояние от пожарной части до места происшествия составляет 32 километра. Когда пожарные прибыли, дом и надворные постройки были полностью охвачены огнем. Тела двух человек обнаружили во время проливки и разбора конструкций в доме.

Сейчас, уточняет ведомство, по факту пожара и гибели граждан проводится проверка. Всего с начала 2017 года на территории Республики Алтай зарегистрировано 189 бытовых пожара, в которых погибли семь человек, девять человек получили травмы, спасено 15 человек.