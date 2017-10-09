Вторая депутатская сессия в Коксе - без Гречушникова, но с Донским и Хабаровым

В пятницу 6 октября 2017 года прошла вторая сессия Усть-Коксинского районного совета депутатов. Если на первой, на которой выбирали главу района, зал был заполнен процентов на шестьдесят, то сейчас он был полон. А вот депутаты были не все - прогулял сессию Сергей Гречушников. И это понятно - Сергею Николаевичу тянуть лямку простого депутата по рангу не положено. Зато почтили своим присутствием Коксу столичные гости. Вторую сессию подряд приезжает послушать депутатов руководитель Единого аппарата губернатора и Правительства Республики Алтай Анатолий Донской. Также присутствовал Виктор Хабаров - Председатель Комитета Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку - автор того самого закона, по которому Олег Акимов смог стать главой района. Серый кардинальчик республики Донской сидел тихо, а Хабаров в конце сессии выступил.

В начале сессии, после исполнения гимнов, новый глава района произнес клятву.

Затем стали разбирать депутатские запросы. Зинаида Лопатина предложила, чтобы финансовая информация о всех значимых строительствах в районе публиковалась в газете. Светлана Майманова предложила предпринимателям сферы обслуживания облагораживать прилегающую к ним территорию и указала на недостаточное количество крытых остановок в Усть-Коксе.

Один из запросов касался поборов в детских садах. Начальник управления образования администрации Ольга Попова сказала, что это добровольная инициатива родительского комитета, и сами садики ничего не требуют, но пообещала проверить.

После этого этого перешли к повестке сессии. Сперва рассмотрели вопрос главы администрации района. Глава администрации выбирается по конкурсу. Конкурсная комиссия состоит из 4 человек, отобранных из Совета муниципальных депутатов (ими стали Илья Щеглов, Иван Бобров, Сергей Уханов и Светлана Майманова - Ольга Абросимова высказала недовольство этим составом, но депутаты к ней не прислушались), и 4 человек, назначаемых Главой республики Александром Бердниковым (еще не определены). Сам конкурс намечен на 15 декабря. Объявление о конкурсе будет опубликовано официально в газете, после этого претенденты смогут подавать свои заявки.

Следующим рассматривался вопрос зарплаты для главы администрации. Это вышло, довольно, весело. Финотделом администрации депутатам было предложено выбрать из трех сумм. Первая основывалась на окладе бывшего главы Сергея Гречушникова и составляла около 45 т.р. к начислению плюс надбавки (у Гречушникова полная зарплата была порядка 120 т.р.). Вторая сумма - 65 т.р. - была предложена Министерством финансов региона, которое "было возмущено такой маленькой зарплатой", которую прислали ему на согласование. Третью сумму предложила сама администрация - 74 т.р. Депутаты посовещавшись, решили, что для начала 45 т.р. главе администрации будет достаточно, а если будет хорошо работать, то "мы ему добавим".

Это вызвало гнев негодования у находившихся в зале представителей администрации района. Особенно возмущались Ольга Абросимова и Виталий Микрюков, который заявил, что главе не хватит даже чтобы одеться. Давление было сильным, но депутаты не прогнулись.

Выступил председатель контрольно-счетного органа муниципального образования Ирина Ташкинова с отчетом о проведенных контрольных и экспертно-аналитических работ в 2016 году. Данный орган был создан три года назад советом депутатов для контроля финансовой деятельности администрации. По итогам всех мероприятий у администрации района выявлено нарушений на 124 миллиона рублей. По словам Ташкиновой, никаких выводов из этого администрация не сделала. Прокурор района Андрей Латышков заявил, что уголовных нарушений не было, а по остальным он докладывать не обязан.

Также заметный интерес у всех присутствующих вызвало решение депутатов создать комиссию по земельным вопросам. Когда Сергей Уханов, рассказывая о задачах комиссии, произнес словосочетание "паевые земли", в зале наступила вполне ощутимая тишина. Абросимова и Микрюков и здесь активно пытались вмешаться в принятие депутатами решения, но безрезультатно. Также Уханов озвучил как свершившийся недавно факт продажу 3000 гектар земли у с. Катанда по цене 300 рублей (простых рублей, неденоминированных) за гектар. Судя по тому, что никто из администрации района на это ничего не возразил, данное происшествие действительно имело место быть.

В состав комиссии вошли сам Сергей Уханов, Зинаида Лопатина и Николай Мишин.

В конце рассматривался вопрос о регистрации Совета районных депутатов как юридического лица. Это нужно для того, чтобы иметь возможность брать на работу необходимых специалистов или даже просто получать юридические консультации.

После закрытия сессии выступил представитель Госсобрания - Эл Курултай Виктор Хабаров.

Будучи членом партии "Единая Россия", находясь в самом фарватере власти, он неожиданно поддержал депутатов и Олега Акимова в их противостоянии с администрацией района. Хабаров сказал, что никаких сомнений быть не может, кто главней - глава района или глава администрации. Глава района однозначно главный. Он как президент и спикер Госдумы в одном лице, а глава администрации - как председатель правительства. И представительный орган (Совет депутатов) - тоже главнее администрации, потому что они принимают бюджет, они решают, какие деньги куда тратить. И оформление Совета депутатов как юридического лица - очень нужное дело.

После этого Хабаров пожелал депутатам и главе района удачи.

Текст и фото "В Горном"