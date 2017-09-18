Усть-Коксинский районный Совет депутатов. Затишье перед бурей?

Интересной остается ситуация в Усть-Коксинском районном Совете депутатов. На прошлой неделе, должна была состояться первая организационная сессия нового созыва, которую намеревалась провести инициативная группа свежеизбранных депутатов во главе с уже знакомыми личностями: О.В. Акимовым, С.И. Ухановым… На этой решающей сессии должны были избрать главу района и главу администрации.

Но в пятницу, никакой сессии поведено не было, а в конференц-зале районной администрации собрались сторонники «Единой России». Сессию перенесли, образовалась хорошая театральная пауза.

Больше чем уверены, что идут закулисные переговоры. Понятно, что на первую сессию депутатам надо прийти с пониманием, какие кандидатуры на главу района, администрации имеются. И да, какие кандидатуры имеются? Мы думаем, что обязательно прозвучат имена С.Н. Гречушникова и О.В. Акимова. И у того и другого есть свой незавершенный гештальты. Кто ГЭСы на Мульте не построил, землю не всю продал, а кто так и не смог занять кресло главы района. Как минимум. Но кто знает, что еще не успел сделать тот же О.В. Акимов в своей должности председателя Совета депутатов. Наверное, не всем страждущим помог.

Какие еще имеются варианты кандидатур на должность главы района? С.И. Уханов? Но нам думается, что Сергею Ивановичу такая ответственность будет даже и не интересна. Так же на ум приходит имя И.И. Щербакова, который неоднократно принимал участие в выборах, в том числе на должность главы района. И вот Фортуна улыбнулась ему, а избиратели отдали свои голоса.

В общем, некоторый выбор потенциальных глав района имеется. Но что интересует нашу редакцию… Уважаемые депутаты вспомнят об интересах избирателей, когда будут из своего состава выбирать главу района? Кто из депутатов, догадается обзвонить граждан, устроить встречу, чтобы спросить: «Народ, вот есть такие-то кандидатуры, как вы думаете, кто лучше?» Нам думается, что таких депутатов почти и нет. Посему, граждане, проявляйте инициативу.

Звоните своим депутатам, интересуйтесь ходом дела. Не стесняйтесь подойти на улице и спросить. И еще больше – не стесняйтесь приходить на депутатские сессии и наблюдать за ходом событий. Узнать о том, когда будет первая организационная сессия, вы всегда сможете у своих депутатов.

«ЛИСток в Усть-Коксе»

Для справки:

«Незавершенный гештальт – это прерванный цикл, потребностно или эмоционально не доведенная до логического завершения ситуация. Что же происходит и почему? Причины этому могут быть самые разные. Это могут быть внешние социальные факторы или внутриличностные запреты и ограничения, накладываемые воспитанием.

Ну, так что ж, - скажет кто-то. Незавершенные действия не означают конец жизни, она же продолжается? Да, жизнь продолжается, но как, и какая? Каждая неудовлетворенная потребность, а особенно глубоко значимая, приводит к стрессу. Стресс, вызванный незавершенностью одной потребности, порождает незавершенность другой. Так, постепенно жизнь превращается в череду неудач, невыраженных чувств, эмоций, что влечет за собой скуку и бездействие.

Эмоционально незавершенный гештальт – это чувства разочарования, горя и гнева, печали и возмущения, которые возникали когда-то в прошлом в отношениях с родителями, возлюбленными, детьми, супругами и которые не были выражены и высказаны. Незаконченный гештальт может также быть от неразделенной любви, не предпринятых в прошлом действий, от возникшего и неосознанного чувства вины и т.д.

Психотерапевты утверждают, что незавершенный гештальт заставляет личность постоянно возвращаться к нему, к тем невысказанным чувствам, прерванным переживаниям или действиям, пытаясь каким-то образом пережить их вновь, в иной форме. Очень часто родители, заставляя детей совершать какие-то действия и поступки, пытаются завершить свой собственный в прошлом незаконченный гештальт. Но еще чаще человек старается избегать завершения когда-то незавершенного, увеличивая тем самым свою зависимость от прошлого. Он включает механизмы избегания и подавления в себе возникающих неосознанных потребностей и желаний, когда-то нереализованных, а это, в свою очередь, приводит к неврозам и психосоматическим заболеваниям.

Гештальт-терапевты с помощью различных терапевтических техник и методик помогают человеку выявить и осознать из смутных ощущений и интуитивной неудовлетворенности когда-то незавершенные действия и эмоции, чтобы пережить их вновь, уже на ином уровне, и тем самым гармонизировать свою жизнь»

http://fb.ru/article/9414/nezavershennyiy-geshtalt-teoriya-nezavershennyih-deystviy-v-geshtaltpsihologii