В Усть-Коксинском районе пьяная мать случайно задушила грудного младенца

Усть-Коксинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летней жительницы с.Маргала Усть-Коксинского района. Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности.

Как рассказывает сайт прокуратуры РА, в ночь на 4 мая 2017 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, легла спать на диван вместе со своим двухмесячным ребенком. Своими неосторожными действиями она перекрыла дыхательные пути малолетнего ребенка, причинив ему смерть.

Осужденной назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой района.