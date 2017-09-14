Подведены итоги экоконкурса на Приз Главы Республики Алтай

Завершилось подведение итогов экоконкурса на Приз Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай в области культуры и искусства в рамках Года экологии в Российской Федерации.

Работы принимались с 3 июля по 20 августа текущего года, голосование проходило на официальном портале Республики Алтай с 25 по 30 августа. Более 350 человек предоставили свои работы в различных номинациях конкурса. Участники прислали на конкурс свои художественные, графические работы, фотокартины, сувениры, видеоролики, песни, эскизы баннеров.

Победители номинации "Лучшая песня, стихотворение экологической направленности, в том числе собственного сочинения":

В младшей возрастной группе: Дарья Барбачакова (13 лет).

В средней возрастной группе: Айлана Болтокова (15 лет).

В старшей возрастной группе: Татьяна Тойдонова (61 год).

Победители номинации "Лучшая художественная работа":

В младшей возрастной группе: Айсулу Такаракова (12 лет).

В средней возрастной группе: Анна Тришина (16 лет).

В старшей возрастной группе: Инга Чердакова (47 лет).

Победители номинации "Лучшая фотография с видом объектов ЮНЕСКО":

В младшей возрастной группе: Дина Интанова (5 лет).

В средней возрастной группе: Виталий Тырышкин (30 лет).

В старшей возрастной группе: Ульяна Текенова (56 лет).

Победители номинации "Лучшая работа с использованием отходных материалов, которые не могут быть использованы по своему первоначальному назначению":

В младшей возрастной группе: учащиеся 1 "Б" класса майминской школы №3 имени В.Ф.Хохолкова.

В средней возрастной группе: Вениамин Талкыбаев (17 лет).

В старшей возрастной группе: Светлана Токарева (41 год).

Победители номинации "Лучшее сувенирное изделие":

В младшей возрастной группе: Арунай Бахтушкина (11 лет).

В средней возрастной группе: Чейнеш Саданчикова (29 лет).

В старшей возрастной группе: Айфану Кашетова (52 года).

Победители номинации "Лучший баннер":

В младшей возрастной группе: Геннадий Чоков (6 лет).

В средней возрастной группе: Александр Суртаев (28 лет).

Победители номинации "Лучший видеоролик":

В младшей возрастной группе: Анастасия Аманчина (8 лет).

В средней возрастной группе: Никита Зырянов (17 лет).

В старшей возрастной группе: коллектив Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай.

От редакции: надо отметить что "открытое голосование с технической токи зрения не выдерживало никакой критики. Всех номинантов всех возрастов оформили в один список. Сам список для голосования был расположен внизу страницы, хотя удобнее было бы сделать кнопку для голосования рядом с каждым номинантом. К тому же, страница часто "зависала" или не открывалась вообще