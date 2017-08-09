Сергей Гречушников, кажется, надеется на оппозицию

Неофициальная информация о том, что участвующий в выборах в Усть-Коксинский районный Совет депутатов Сергей Гречушников, наконец-то сложил с себя полномочия главы района – незадолго до окончания регистрации кандидатов в райсовет, появилась совсем недавно. До этого в администрации района никто не мог дать внятного ответа, в каком статусе находится Гречушников. Поскольку молчали муниципальные органы власти, общественность не имела и не имеет на этот счет никакого представления. Случай нестандартный, впрочем, как и многое другое, что касается бывшего главы Усть-Коксинского района и методов его работы.

Полномочия Сергея Гречушникова как главы района между тем закончились еще 4 марта. После нашумевшего демарша со сдачей девятью депутатами Усть-Коксинского райсовета своих мандатов, из-за чего этот орган перестал быть дееспособным, в апреле этого года Гречушников написал заявление о добровольно уходе с поста главы района. Одновременно он подал заявление о сложении с себя полномочий секретаря районного отделения «Единой России». Оба заявления были показаны оставшимся депутатам райсовета главой республики Александром Бердниковым во время его весеннего визита в район. Но, как оказалось, Гречушников и не собирался так быстро покидать любимое кресло.

Вместо того чтобы уйти с работы, согласно своему же заявлению, да к тому же занимая пост главы района после 4 марта, по сути, незаконно, он взял больничный, судя по всему, надолго. В этот период, болея и будучи нелигитимным, странным образом продолжал пользоваться должностными привилегиями. Есть очевидцы, видевшие, как его несколько раз возили за пределы республики на служебном автомобиле для лечения. Сложно было утаить и то, как он проводит секретные планерки в районной администрации, находясь не то на больничном, не то в тайном отпуске. Хотя это неудивительно - многие из руководителей и ответственных работников отделов администрации и учреждений района приходятся ему родственниками и давними дружками. Именно на них бывший глава района возлагает надежды на предстоящих выборах.

В территориальную избирательную комиссию Гречушников сдал документы в последний момент, зарегистрировавшись в качестве самовыдвиженца. Перед этим, как оказалось, он подал заявление в «Единую Россию» о выходе из партии. Вероятно, это объясняется тем, что Гречушников не получил бы поддержки партии, поскольку не участвовал в июльских партийных праймериз, говорят, из-за боязни проиграть.

Сегодня в районе ходят также разговоры, что Гречушников проводит секретные переговоры с представителями других политических сил и упрашивает поддержать его кандидатуру на пост главы района после того, как он войдет в состав райсовета. Единороссы в районе расценивают это как предательство. По их мнению, крайне неприлично, когда их вчерашний лидер перешагнул через интересы своих соратников, надеясь попасть во власть «через задний вход» при поддержке их оппонентов. А ведь последние – в основном те люди, которых он всячески оттеснял от власти в течение многих лет.

В.Павлов для «Горячих новостей»