Граждане Казахстана пересекли госграницу, чтобы наловить рыбки

В Усть-Коксинском районе пограничники в течение суток задержали две группы нарушителей российско-казахстанской границы. Как выяснилось, все они оказались на нашей территории с одной целью – наловить рыбы.

В первом случае пограничный наряд в ходе несения службы обнаружил три дорожки следов лошадей, которые вели вглубь российской территории. Подразделениями Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай был организован немедленный поиск.

В результате оперативных и слаженных действий пограничников обнаружены троих неизвестных, передвигавшихся верхом на лошадях. Двое из них подчинились требованию остановиться, а третий пытался скрыться. Пограничники на лошадях нарушителей догнали и остановили беглеца.

В ходе опроса установлено, что задержанные являются гражданами Республики Казахстан. Государственную границу нарушили с целью лова рыбы. При этом ни у одного из них не оказалось при себе документов, удостоверяющих личность.

В течение суток на этом же направлении снова были задержаны два гражданина Казахстана на лошадях без документов. В обоих случаях при нарушителях обнаружены рыболовные снасти.

Любителей рыбной ловли, очевидно, на территории России привлекают богатые рыбой водоемы, а со стороны Казахстана отсутствуют естественные природные препятствия, способные задержать нарушителей, отмечает пресс-служба ПУ ФСБ России по РА. Однако пограничники, применяющие в охране государственной границы методы воздушного патрулирования, готовы к предотвращению подобных правонарушений.

В первом случае Усть-Коксинским районным судом трое граждан за нарушение правил пересечения государственной границы привлечены к административной ответственности в виде штрафа по ч. 2 ст.18.2 КОАП России и выдворены за пределы Российской Федерации.

Во втором случае материалы переданы по подследственности в следственное отделение Управления ФСБ России по Республике Алтай. Возбуждено уголовное дело по ч .3 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации».

Источник: сайт правительства РА