МЧС эвакуировало заболевшего туриста с Кучерлинского озера

Специалисты Центра медицины катастроф Республики Алтай совместно со спасателями Алтайского поисково-спасательного отряда провели санитарную эвакуацию туриста на вертолете МИ-8, у которого резко ухудшилось состояние здоровья в период прохождения горного маршрута. В условиях высокогорья, у мужчины 1956 года рождения, стали возникать перепады артериального давления, он не мог нормально питаться и сильно ослаб, рассказывает сайт МЧС региона. На борту вертолёта мужчине оказывали необходимую медицинскую помощь. Сейчас пострадавший доставлен в Республиканскую больницу Горно-Алтайска, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Мужчина являлся участником сборной группы туристов из разных городов, которую организовал клуб путешественников «Странник» из Москвы. Группа преодолела довольно протяженный маршрут и прошла вдоль реки Ак-кем до Ак-кемского озера, затем через перевал Каратюрек до Кучерлинского озера. Именно отсюда спасатели и эвакуировали мужчину.

Группа была зарегистрирована в Алтайском поисково-спасательном отряде, все 16 участников застрахованы в компании «Ренессанс», что позволило оперативно, в самые короткие сроки организовать эвакуацию пострадавшего. Остальные участники группы продолжат поход.

Спасатели предупреждают, что перед походом в горы необходимо внимательно проверить состояние своего здоровья, так как в горах хронические заболевания обостряются и серьезно ухудшают самочувствие и способность преодолевать маршрут. Необходимо также регистрироваться в Алтайском поисково-спасательном отряде и оформлять страховку в страховой компании на случай необходимости проведения санитарной эвакуации.