«Родники Алтая»: так называемый патриотизм в разрезе фестиваля для чиновничества

Текст Айдара Кудирмекова после редакторской правки...

Нынешний праздник республиканского масштаба стал, пожалуй, самым провальным за всё время его проведения фестивалей с конца 2010 годов. Так считают не только гости фестиваля, испытавшие большие разочарования, но и жители села Усть-Кокса, которые знают, как он проходил раньше. Я попытаюсь рассказать о том, что увидел собственными глазами.

Несмотря на то, что Президент Путин часто эксплуатирует тему патриотизма, глава Республики Алтай Александр Бердников практически превратил оба государственных праздника - «Эл Ойын» и «Родники» - в самые позорные и «отстойные» праздники в истории Горного Алтая.

Стоит вспомнить такие моменты как системные провалы в режиссуре «Родников» или «нарушение протокола» Бердниковым во время «Эл Ойына-2016», когда при оглашении приветствия Президента его помощником Левитиным (с галстуком в итальянском пиджаке), а наш «типа всенародно избранный глава на 534 голоса», не краснея, стоял без галстука и имел крайне нелепый вид.

Что касается патриотизма, то под патриотизмом в Республике Алтай обычно понимают привязанность не к России, согражданам, месту рождения, которая формируется на протяжении всей жизни, подобно привязанности к семье, а причастность к политической группировке - так называемой партии «Единой России Бердникова-Белекова », - или преданность Правительству Республики Алтай. Это чувство причастности к государственному чиновничеству Республики Алтай часто оказывается сильнее любого государственного представления о справедливости.

Очевидно, что Глава РА А.Бердников понимает под патриотизмом, прежде всего, некритическое принятие политики «Правительства Республики Алтай от имени Президента В.Путина». Акцентируя «патриотизм» как «главную ценность Республики Алтай», он одновременно отождествляет его с беспрекословным подчинением режиму.

При этом навязывание «слепого» патриотизма жителям и алтайской общественности заметно выросло за «эпоху Бердникова» с 2010 года. Государственные СМИ «Звезда Алтая», горно-алтайский филиал всероссийского холдинга ВГТРК навязывают алтайской аудитории некритическое принятие любых действий, в том числе «отстойного» «Эл Ойына-2016».

Дискуссия или критика важнейших идеологических основ режима, а также действий российских властей или исполнительной власти Республики Алтай все чаще становятся предметом законодательного преследования. В качестве примера можно назвать уголовное дело Валерия Байрышева, осужденного Усть-Канским райсудом по ст.160, 292, где «вещдоком» стал по типу «облогинского крузака» УАЗ-31514, купленный якобы на «северные деньги». Масла в огонь подлил Леонид Маиков, фактически обвинивший в коррупции Валерия Байрышева в связи с бюджетными нарушениями - строительством «избушонки» Кырлыкской сельской администрации с излишком в 1 млн рублей при госфинансировании 3.5 млн рублей.

Поскольку государство в общественном дискурсе по-прежнему не отделено от страны, критика Российского государства и Республики Алтай отождествляется с критикой всего сразу, воспринимается как предательство Путина и лично Бердникова. Поэтому в современном российском (как и советском) дискурсе любые несогласные с государством/системой/режимом противопоставляются «настоящим патриотам», которые не смеют критиковать Родину-Государство.

В реальности патриоты и те и другие, просто одни – гражданские «критические» патриоты, а другие – «слепые» патриоты-государственники. Этот водораздел ярко обозначился в момент выступления спикера Госсобрания РА Ивана Белекова на торжественном совещании, закрытом для алтайской общественности, в Нацдрамтеатре РА: «Понастроили более ста турбаз, зарегистрированных в качестве юрлиц в Алтайском крае, Новосибирской области, а налоговые отчисления в Республику Алтай – ноль рублей». Таким образом Белеков метнул камень в адрес министра туризма РА Ларина.

Правительственные чиновники Республики Алтай так же неистово, как Александр Бердников, постоянно акцентируют внимание на «алтайско-республиканском патриотизме», что прозвучало и на празднике «Родники -2017».

Горно-алтайские власти выполняют две задачи. С одной стороны они провозглашают самоценность Республики Алтай только для власть имущих, правящей партии «Единой России «тандема Бердникова-Белекова» и идентифицируют критику неграмотной государственной политики Бердникова с предательством родины и угрозой территориальной безопасности РФ. С другой стороны, с помощью «слепого» патриотизма власти стремятся получить поддержку от алтайского электората.

Способность отделять страну от государства появится в нашем обществе еще не скоро. А.Бердников, вероятно, в глазах Администрации Президента РФ и лично В. Путина, его помощника Левитина, желает выступать в амплуа «усмирителя алтайских волнений» (вспомним заключение «Тос торгоо Курултая алтайского народа» по оценке дела «Кош-Агачских футболистов»)

Важнейшая задача алтайской республиканской общественности, всех граждан Республики Алтай, фермеров, интеллигенции как гражданского общества – научиться отделять государство от страны и ее государственных служащих. Очень далеко от интересов алтайского общества, ценностей великого праздника «Родники» до столь бездарно проведенного фестивальчика. «Типа в Коксу приехали "погранцы", ОМОН, в Синем яре паспорта проверят, вот и разойдутся, как после «Эл Ойына», - говорили люди.

Артур Сабин, в свое время агитировавший за Пильтина, сообщил мне, что после приземления вертолетом заместитель председателя правительства РА Пальтаталлер попросил сфотографироваться сэлфи с помощником Президента РФ Левитиным «для дружбы народов». По его мнению, осталось загадкой, почему для государственных интересов по дружбе алтайского и русского народов был использован личный сотовый телефон Пальталлера, а не задействована Пресс-служба администрации Президента РФ В.Путина в лице пресс-секретаря Пескова.

Разумеется, в группе чиновников, также следуя пальталлеровским формулировкам о «дружбе народов», оказался вместе с Левитиным и министр Манзыров, который поблагодарил меня как юриста в разрешении спора в судебном порядке с Андреем Адариным и который неистово требует такой же дружбы алтайского народа с Бердниковым. Но десяток фотоснимков, сделанных на личные сотовые телефоны, еще не символизируют дружбу народов в Республике Алтай на фоне «Бердников-гейта». В личной беседе Сабин выражал благодарность Пальталлеру за решение вопросов о направлении по квоте на высокотехнологичную медицинскую помощь, и именно за это, по его словам, он сфотографировался с помощником Президента РФ Левитиным ради «принудительной дружбы народов ».

Организаторы «Родников-2017» не сообщили, что дискотек и спортивных соревнований в Усть-Коксе не будет: недостатки в арт-менеджменте фестиваля превратили фестивальную поляну в пир для чиновников. Предприниматели, зарабатывающие деньги на госбюджете, как Иркитов и Волков, по мнению С. Колдырина, изготовили около 20 футболок с изображением символики «Родников» по цене около 600 рублей. ПРИ этом Минкультуры РА «жадничает с деньгами» и так экономит, что Иркитову пришлось брать в аренду профессиональный фотоаппарат Колдырина на создание фотоотчета о целевом расходовании госсредств фестиваля «Родники» при пустых трибунах.

Разумеется, селькие царьки – типа ранее судимого Валерия Байрышева, - приехавшие на служебном полностью разбитом автомобиле «Тойота Таун Айс» с госномером 116, состоящем на балансе МО «Кырлыкская сельская администрация» и используемом в личных целях в выходные дни 7-10 июля 2017 года (на командировочные по 500 рублей в сутки и питаясь в столовой Правительства РА и Минкульта Республики Алтай), так же неистово, как А.Манзыров, изображали участников соревнований по городошному спорту, которые, кстати, в официальную программу фестиваля «Родники» не включены.

Предпринимателей, готовивших там торговые ряды и точки питания, никто заблаговременно ни о чем не предупредил, и они оказались предоставлены самим себе. Со всех коммерсантов содрали по 2500 рублей по договору «Пожертвования» в пользу неизвестного усть-коксинского детдома. Именно такая формулировка стоит в договоре пожертвования, ведь официального детдома в Усть-Коксинском районе не имеется.

С. Колдырин, жители с. Кастахта Усть-Коксинского района, заплатившие бешеную аренду в сумме 2500 рублей разорились, так как сбыта «кочо», алтайской национальной пищи, не было. Мне пришлось быть зазывалой для Колдырина, чтобы ему оправдать проезд до Усть-Коксы, так как никаких мер содействия ни Коксинская райадминистрация, ни Минкультуры РА в рекламе фестиваля не оказали.

В предпраздничной неразберихе, когда село Усть-Кокса с «республикой» не знали, кому за что отвечать, даже хороших дров не нашли; довольствоваться пришлось сырыми березовыми ветками, причем некоторые туристы ночью друг у друга тырили веточки и дрова. В окрестностях Усть-Коксы, на территории Катунского заповедника, где проводился на этот раз межрегиональный фестиваль, перед праздником не нашлось хорошего хвороста. Организаторам «Родников» похоже, было безразлично, на манер заезжих шашлычников, из дров или веток варят туристы утренний кофе, или «ужин бигус», как был у Онгудайской делегации. В отличие от Усть-Канской делегации, которая побиралась, изображая из себя спортсменов, Онгудайская делегация открыто устроила демарш режиссерскому провалу Владимира Кончева.

Молодежь из Ининского дома культуры заблаговременно запаслась спиртными напитками и устроила «Онгудай Party Time » прямо в палаточном лагере с звукоусилительной аппаратурой и ночным освещением ЕДДС администрации Онгудайского района. Поверьте, песни лились рекой, и даже руководителям сети «Мария-РА», приехавшим на праздник чиновников в с.Усть-Кокса, неофициальная программа понравилась гораздо больше, чем программа «Родников ». Толпы зевак, не знавших, где что смотреть, бродили по фестивальной поляне ночью, случайно попадая туда, где при других обстоятельствах никогда не оказались бы, так как палаточные городки организованных делегаций были превращены в места массовых гуляний на государственные деньги.

С ужасом и изумлением многие усть-канцы узнали певца Дугашева, который в состоянии алкогольного опьянения который негативно отозвался об Усть-Канской делегации, особенно о стиле руководства уволенной Кокушевой, и даже спел под аккомпанемент онгудайских артистов.

Зрители так же знакомились с экспозицией убитых животных, которую подготовил к празднику коммерсант из Кызыл Озека. В торговых рядах гостям праздника в год экологии предлагались шкуры животных, меховые изделия. Большой интерес вызывали горницы (дома) из районных делегаций. Но судя по крайне жалкому виду «типа горницы Усть-Канской райадминистрации», организованной на базе рваной палатки, на фоне скандала по увольнению начальника Усть-Канского отдела культуры Кокушевой глава района Пильтин спустя рукава отнесся к участию в государственном празднике. Женщины из села Коргон стыдливо прятали глаза из-за слабохарактерности усть-канской райвласти, которая сильна только враньем о заботе о народе.

«Родники» на усть-коксинской земле выявили не только недостатки в режиссуре Кончева, но и грубейшие провалы в государственном управлении Усть-Канским районом: Пильтин, назначая Кокушеву по протекции его зама, не мог не знать об отсутствии высшего образования у последней.

Как красивы были горницы Шебалинского и Онгудайского районов, даже у Улаганского района имелся сарай. Единственный Кош-Агачский район подкачал: у них горница была забита досками.

Гуляя по центральной поляне гости фестиваля «Родники » с любопытством взирали на подготовленные для них программные номера - конкурс солистов и ансамблей, и тут же, на площади, брали в прокат лошадей. Как в известном стихотворении, с непогодой смешались в кучу кони, люди, флаги, и звуки музыки «слились в протяжный вой».

Одна из лошадей, не приученная к прогулкам среди толчеи людей, взбрыкнула, и только чудо спасло людей, оказавшихся по соседству, от увечий. Зачем выводили коней на центральную фестивальную площадку лошадей? Не могли найти подходящего места в целой Усть-Коксе? Cпору нет, жаркая погода не дала устроителям фестиваля «Родники» показать во всей красе свои творческие замыслы. Но вспомним скандальный эпизод, когда сотрудники ОМОН, переодевшись в штатское, разогнали дискотеку, организованную Онгудайской делегацией как демарш кончевскому провалу. Ведь репертуар песен «Родников » не устроил молодежь ни усть-канской, ни майминской делегаций.

Свыше 2500.00 рублей убытков понесло заведение Сергея Колдырина из-за незаконных организаторов «Родников», фактически на поток поставивших «кидалово»: вместо арендных платежей хитрые дельцы под крышей Усть-Коксинской райадминистрации и Министерства культуры заставляли всех коммерсантов платить по договору «Пожертвований».

Усть-Коксинское райпо наконец-то исправило недостатки в этикетках: мною было выявлено несоответствие в этикетке, на бутылке отсутствовала формулировка «вода питьевая», поэтому в счет возмещения убытков Юлия Николаевна выделила нам две буханки хлеба. Однако отсутствие зрелищ не компенсировалось наличием хлеба и пищи – порция «кочо» мне обошлась в районе 100 рублей.

Не успел я выпить взятые два стакана чая, как граждане Мерлушкины сходу обрушились с гневной риторикой в адрес Усть-Канской райадминистрации об отсутствии автобусного сообщения из микрорайона «Ойбок», где проживают их родственники, и трудностями проезда школьников в Усть-Канскую среднюю школу.

К сожалению, всей красоты «хлеба и зрелищ» «Родников-2107» мне лично оценить не удалось. Отвечать за все эти провалы некому, потому что неясно: был этот праздник для списания денег местечковым пиршеством районных царьков типа судимого Байрышева, или всё же республиканским?

Причем Григорий Пильтин выступил на ВГТРК «Горный Алтай» со словами «Усть-Канский район и передовой», и в то же время они показали во время народного праздника «Родники» полную беспомощность.

Что это было - торговая ярмарка китайскими безделушками, музыкальная тусовка Владимира Кончева, чиновничья вечеринка Байрышева с его сожительницей, или предвыборный балаган в пользу Путина? Алтайские скифы на фоне магазинов «Элегия», «Усть-Коксинское СЕЛЬПО» и ярмарочная суета, неотличимая от той, когда на площади им.Ленина в Горно-Алтайске устраиваются распродажи мяса и ходового ширпотреба под видом сельхозярмарок. Можно ли назвать такой фестиваль «Межрегиональным Родником»? Скорее всего, нет.

Никому из представителей алтайской общественности из Усть-Канского и Усть-Коксинского районов не дали возможность участвовать в формировании программы «Родники -2017». Без какой-либо экспертизы со стороны знающих людей провалы в режиссуре были просто неизбежны, и они привели к массовому уходу тысяч зрителей с фестивальной площадки.

К великому сожалению, этот праздник оставил далеко не патриотичные воспоминания, а только негатив. По отзывам молодёжи, «полнейший отстой, а не праздник». Сергей Колдырин после завершения фестиваля по телефону мне высказал разочарование, сказал, что фестиваль был «ни о чем».

Назревает риторический вопрос: Зачем эти «Родники » проводить, если молодежи не только Усть-канского, Усть-коксинского районов, да и всей Республики Алтай, не дают просто потанцевать и выгоняют с угрозами из палаточных лагерей? Чем эти организаторы фестиваля отличаются от кемеровских «бандосов», на джипах «Тойота Лэнд Круизер», до пяти утра вопящих под музыку свои песенки и не дающих спать фермеру Раджу Мюсову?

Зачем пригонять в Усть-Коксу целую группировку МЧС РА, МВД РА, медицину катастроф, которые не обеспечивают обыкновенную тишину для семейного отдыха на фестивальной площадке от пьяных криков кемеровчан, как сообщили мне граждане алтайской национальности, оказавшиеся жителями с. Кырлык, но не являющиеся членами правительственных делегаций?

Статус межрегионального фестиваля «Родники» в с. Усть-Кокса был понижен сотрудниками МВД РА, которые на моих глазах запретили посещать праздник немного «подшофе» молодой семейной паре. Полицейский нагловато еще пошарился в сумочке девушки. Таким образом, в том числе силами правоохранительных органов, был полностью провален и дезорганизован фестиваль в с.Усть-Кокса. Очень жаль, что столь высокая планка, которую подняли организаторы в селе Турочак, столь бездарно опущена.

Многие так и не поняли: открытие праздника было одновременно и его закрытием? Вспоминали время, когда предшественник нынешнего губернатора чествовал на Эл Ойыне и районных мероприятиях лучших людей республики, передовиков производства, а в этот раз не было ничего, кроме красиво запущенных салютов в глухом лесу Усть-Коксинского заповедника.

Айдар КУДИРМЕКОВ