Двое граждан Казахстана случайно пересекли границу в поисках потерявшихся лошадей

В ходе несения службы по охране государственной границы сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай в Усть-Коксинском районе задержали двоих жителей Казахстана, незаконно перешедших российско-казахстанскую границу.

Нарушители успели пройти вглубь территории Российской Федерации, но пограничный наряд принял необходимые меры к задержанию. Оба мужчины свой поступок объяснили тем, что на территории России в районе озера Нилимье они, якобы, искали потерявшихся лошадей, при этом фактов перепасов сельскохозяйственных животных через границу пограничники России и Казахстана не выявили, отмечает сайт правительства РА.

Усть-Коксинский районный суд за нарушение правил пересечения государственной границы оштрафовал граждан Казахстана, после чего их выдворили за переделы Российской Федерации.