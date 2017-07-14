В Усть-Коксинском районе полиция вынуджена была стрелять в неугомонного сельчанина

В МВД по Республике Алтай проведена служебная проверка по факту применения табельного оружия инспектором дорожно-патрульной службы. 29 июня около 16 часов 40 минут экипаж ДПС ОГИБДД Отделения МВД России по Усть-Коксинскому району осуществлял надзор за дорожным движением на территории района. В селе Верх-Уймон, в районе дома № 7 по улице Весенней, автоинспекторами был остановлен автомобиль ВАЗ-21063, под управлением 25-летнего местного жителя, лишенного права управления и находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Для разбирательства водитель был препровожден в служебный автомобиль, говорится на сайте МВД по РА.

В это же время один из находившихся в салоне «Жигулей» 22-летний пассажир – житель села Усть-Кокса, сев за руль транспортного средства попытался скрыться с места происшествия, однако его действия были пресечены сотрудником Госавтоинспекции. В ходе разбирательства агрессивно настроенный гражданин несколько раз пытался ударить полицейского по лицу и завладеть его оружием. На законные требования прекратить противоправные действия и возможность применения специальных средств и табельного оружия правонарушитель не реагировал.

В соответствии с действующим законодательством, инспектор ДПС произвел два предупредительных выстрела из табельного пистолета Макарова, что не повлияло на поведение сельского жителя. После чего, полицейский произвел два прицельных выстрела и ранил нападавшего.

Нарушителю, получившему огнестрельные ранения нижних конечностей, автоинспекторы оказали первую помощь, после чего доставили и передали его медикам районной больницы.

По результатам проведенной проверки в действиях сотрудника полиции, применившего табельного оружие, нарушений действующего законодательства не установлено.

Кроме того, в настоящее время сотрудниками СУ СК России по Республике Алтай в отношении гражданина, пытавшегося ударить полицейского и завладеть его оружием, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».