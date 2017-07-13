Ученые: За 60 лет ледники Белухи сократились вдвое

Ученые исследовали ледники Белухи через 120 лет после первого изучения и выяснили, что за 60 лет они сократились практически на половину, передает Сибнет.

Массив Белухи – один из мощнейших центров современного оледенения в Сибири. Экологи Республики Алтай и Казахстана решили выяснить интенсивность отступления ледников этой вершины и заснять их через 120 лет после путешествия известного исследователя Алтая, профессора Томского университета Василия Сапожникова.

Исследователи отмечают, что Большой и Малый Берельские ледники отступают быстрее всех остальных ледников массива Белухи. Так, площадь Большого Берельского ледника в 1968 году составляла 7.52 квадратного километра, в то время как по результатам анализа космических снимков в 2012 году она составила не более 6.18 квадратного километра.

Зоны питания ледников находятся в «ветровой тени», что снижает объем поступления снега по сравнению с другими ледниками Белухи, объясняют эксперты. Интенсивность таяния усиливается также тем, что ледники имеют южную экспозицию.

«В целом, ледники Казахстанского Алтая заметно отступают: за 60 лет площадь оледенения здесь сократилась на 33,2 квадратного километра или 46,5%, а объем ледников – на 1,25 кубического километра или на 52%, сообщает пресс-служба заповедника», – говорится в сообщении.