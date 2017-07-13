В Усть-Коксинском районе появится питомник для разведения кабарги

Питомник по разведению самого маленького в мире безрогого оленя, кабарги, появится в долине реки Кучерла в Республике Алтай, рассказывает Интерфакс. Ученые обследовали место будущего строительства кабаржатника в Усть-Коксинском районе. Кабарга - самый маленький в мире безрогий олень. Некогда этот вид копытных был самым распространенным в Горном Алтае. Однако в связи с высоким спросом на мускусную железу и развитием петлевого промысла, численность кабарги в республике с 1980-х годов сократилась почти в пять раз и достигла критического уровня.

По данным властей республики, строительство питомника не нанесет существенного ущерба биологическому и ландшафтному разнообразию территории. На участке, где будет вестись строительство, растут восемь видов растений, включенных в Красные книги России и региона. Также тут обитают косуля, марал и медведь.

Для сохранения кабарги в лесах Алтая необходим целый комплекс мер, в том числе и разведение животного в неволе. Одна такая ферма уже успешно работает в Турочакском районе.