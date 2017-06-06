В Кучерле начал работу этно-культурный центр «Кудюр»

Торжественное открытие этно-культурного центра «Кудюр» состоялось 2 июня в с. Кучерла Усть-Коксинского района. В церемонии открытия приняли участие более ста человек.

Основным объектом этнокультурного комплекса стал музей с богатой экспозицией, знакомящей с предметами быта, инструментами, игрушками, алтайскими национальными костюмами. Также в комплексе обустроены площадки для национальных игр: седлание коня на скорость Ат эртеш, бой подушками на бревне Теке согыш, стрельбы из лука Карчага сайны, выбивание плеткой бабок Камчы. Кроме того, имеется площадка для игры в волейбол, мини-сцена, вскоре появится сувенирная лавка, рассказывает сайт правительства РА.

Мероприятие прошло с подлинным алтайским гостеприимством: гостей угощали блюдами национальной кухни, на сцене выступил певческий коллектив «Беле» и танцевальные коллективы села Тюнгур, сообщает пресс-центр Катунского биосферного заповедника.

По словам хозяйки этнокультурного центра Людмилы Соколовой, к этой цели она шла с 1993 года. «Все это время инициативу активно поддерживали жители нашего села, которые помогали собрать экспонаты. С помощью Программы Катунского заповедника и Алтае-Саянского горного партнерства появилась реальная возможность воплотить мечту в жизнь – построить музей и обустроить площадки для национальных игр», - добавила она.

Координатор проектов Алтае-Саянского горного партнерства, сотрудник Катунского заповедника Айсулу Тордокова вручила Людмиле Соколовой отметила, что этнокультурный центр займет значимое место в культурной среде Усть-Коксинского района и станет местом отдыха и центром притяжения как для туристов, так и для местных жителей.

Программа устойчивого жизнеобеспечения населения, проживающего вблизи особо охраняемых природных территорий, реализуется Алтае-Саянским горным партнерством при поддержке Всемирного фонда природы и Фонда Citi с 2012 года. За это время более 150 семей получили финансовую поддержку своих бизнес-инициатив.