Такие разные мосты....

На первой фотографии (слева) мы видим, что продолжается строительство тюнгурского моста. Ура! Даже верится, что рано или поздно он будет построен. Пусть даже присутствие строительной техники уже не так прибыльно для селян, всё равно можно радоваться тому, что надежное сообщение с другим берегом будет сделано. Пока что продолжают эксплуатировать старый мост, с которого и было сделано фото.

На второй фотографии (смотрите ниже) – Киленский мостик в Верх-Уймонском поселении. Что тут скажешь? Велотуризм – очень перспективное направление! Смело, товарищи, крутите педали, и наши дороги, мосты вам не страшны. При ближайшем рассмотрении становится понятно, почему возникла проблема – были убраны камни, прикрывающие опоры моста, соответственно, начался размыв дороги, и мостик также пришел в негодность.

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Зато теперь есть где разгуляться любителям экстремального велотуризма, да и традиционное отмывание гравия вешними водами также никто не отменял.

Что ж, попробуем навестить эти мосты по осени и посмотрим, что изменилось.