От Чемала до Курая

Майские праздники в 2017 году выпали на конец апреля, как, впрочем, и солнечные дни. Начиная со вторника (25 апреля), порядком увеличилось количество постояльцев в гостиницах, усадьбах по Чемальскому и Чуйскому трактам. Например, в гостинице “Расул” (с. Акташ) все места были заняты путешествующими со вторника по пятницу. В субботу, начиная с полудня, начались перемены в погоде: поплыли массивные кучевые облака, сменяясь слоисто-кучевыми. К вечеру в долине Чуи закапал дождь, который шел и ночью. В воскресенье весь день был пасмурным, пробивающееся через облака солнце обнадеживало, но характер погоды не изменился.

Мы отправились в поездку по Чуйскому тракту в пятницу. Первую остановку мы устроили за перевалом Чике-Таман, где решили организовать полноценный обед, который у нас получился весьма необычным. Нас, обедающих, было не трое, а четверо. К нам присоединился и черный коршун, правда, его присутствие мы заметили не сразу. В процессе приготовления любимого блюда Ярослава – лапши с сыром, я решила сырные корочки бросить для сусликов и птичек, совсем не подозревая, что за моими действиями зорко следит та самая “птичка”, точнее, пернатый охотник, примостившись на дорожном знаке “уступи дорогу”. Весьма удобный для птичьего наблюдения дорожный знак, установленный на месте примыкания дороги “старого Чуйского тракта” к новому. Итак, стоило мне бросить сырные кусочки, как мимо нашего столика пролетела большая птица. Причем, это был точно спланированный бросок за добычей, а не полет в поисках “того, не знаю чего”. Смекнув суть происходящего, Слава и Ярослав попеременно стали бросать куски сыра, коршун эти куски раз за разом подбирал, а я фотографировала все это действо. Мы были удивлены, но Слава больше всех. Он не раз озвучил свой восторг фразой: “Впервые кормлю с руки не курей и голубей, а дикую птицу!” В процессе происходящего у нас сложилось мнение, что этот охотник кормится здесь не впервые, слишком уж отточены его охотничьи и поведенческие навыки. Интересна была траектория полета коршуна. Он летел не напрямую к куску сыра, а лавировал и маневрировал, пролетая всего в метре от нашего столика, не ближе и не дальше. Маленькие кусочки сыра он съедал в полете, а большие ел, усевшись на исходную позицию – дорожный знак. Охотничья забава закончилась также необычно, как и началась. Мы не усмотрели, откуда хищник прилетел и куда скрылся.

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Вторая остановка у нас образовалась у села Купчегень, что располагается в долине реки Большой Ильгумень среди довольно высоких гранитных гор. В мае ближайшие окрестности Купчегеня весьма привлекательны. Юго-западный склон горы, что располагается с восточной окраины села и слева от Чуйского тракта, как бы сложен из массивных гранитных глыб, среди которых обильно и дружно цвели кусты маральника (рододендрона). Именно поэтому этот склон привлекает внимание всех без исключения проезжающих мимо. Даже в пасмурную погоду здесь красиво, а уж в солнечную – местность просто райская. Сами гранитные блоки порой имеют причудливые формы. Отдельные группы каменных глыб напоминают “древний город”. В силуэтах других камней можно углядеть лица и фигуры как реальных, так и фантастических персонажей. Вот – “целующиеся ящерицы”, а там – “парочка дельфинов”, о чем-то переговаривающихся на ходу. Чуть в стороне посиживает “каменная лягушка”, веками удерживающая во рту такую же каменную, как и она сама, добычу. Много среди гранитных глыб Купчегеня встречается каменных сердец различных размеров и форм, есть даже “разбитые” и изящно украшенные маральником. Мы решили разделиться на две группы, мне выпало гулять с Ярославом. Узнав о цели прогулки, он начал меня склонять рассмотреть поближе “каменного льва” с раскрытой пастью, которого, по его словам, он увидел еще из машины. Меня же манил облик “гранитного гоблина” с длинным, слегка горбатым носом, который располагался в противоположной льву стороне. Мне пришлось уступить шестилетнему сыну и мы полезли куда-то “во-о-о-н туда-а-а”, причем, один на двоих фотоаппарат как-то быстро перекочевал на шею Ярослава. Кроме нас, “здесь и сейчас” цветущими скалами Купчегеня любовались и другие пассажиры машин, что чередой стояли на обочине тракта. То здесь, то там пути лазающих по скалам пересекались. Так незаметно прошли полтора часа. Довольные прогулкой, мы уже в машине осмотрели Ярослава на предмет клещей и двинулись дальше.

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В селе Чуйозы мы подхватили пассажира, как выяснилось – Бориса Ивановича, который ехал в Калбак-Таш. Пока солнце освещало долину, за ее граничные горы цеплялись темные кучево-дождевые облака, видимо, обливая вершины дождем. У бома мы все вышли, провожая Бориса Ивановича, но все никак не могли расстаться. Вдруг над протяженным Калбак-Ташевым бомом развернулась грандиозная радуга, которая своими основаниями упиралась в борта Чуйской долины. Нам это все показалось весьма символичным, и мы, по настоянию Бориса Ивановича, проследовали за ним на скалы Калбак-Таша, где осмотрели нам доселе неизвестные петроглифы, сюжетные линии которых с детства нам были знакомы по русским и алтайским сказкам. Вот легендарный Белый олень – марал-прародитель. А на красной скале изображен не кто иной как - Каджигей-мерген – герой алтайских сказок, свирепый охотник, убивающий всех зверей, которых видит. Богатырь показан крупно, в полоборота. В его руках – лук, направленный на северо-запад. На его голове почти грибовидный головной убор, за который как бы цепляется фигура козла, а над головой показан еще один козел. “Охотники такого плана, как Каджигей-мерген, были во все времена”, - сказал нам Борис Иванович.

Далее мы осмотрели еще одного оленя, который являл собой символ “древа жизни”. На его украшенной ветвистыми рогами голове прорисовано дерево.

С Борисом Ивановичем, мы прошли далее по тропе, где на серой сланцевой плите, как-то вдали от скопления рисунков тщательно прорисован козлик – “золотое копытце”.

Вот - рисунок волка, на конце его задранного вверх хвоста красовалась рыбина – чем не русская сказка про хитрую лису и волка – “ловись рыбка, большая и маленькая”?

С Борисом Ивановичем мы простились, но думаю, что ненадолго. Все встречи даются нам не зря.

Следующая наша остановка была на 770 км Чуйского тракта. Пока Ярослав спал, я надеялась в этой местности отыскать два огромных камня с петроглифами, которые я ранее не осматривала. Не прошло и сорока минут, как я уже стояла у искомого, весьма приметного скального останца, что располагался на приличной относительно полотна дороги высоте. Вся плоская сторона камня, обращенная к тракту, была исписана чудесными рисунками. В центре композиции был показан довольно крупный образ быка с опущенной вниз рогатой головой. Вокруг древним “художником” были созданы рисунки оленей, косуль, козерогов. В нижнем ряду красовался баран с закрученными в клубок рогами. В самом крайнем верхнем правом углу скалы сохранились изображения охотников. Один из них был весьма необычный и достойный внимания. Верхняя часть писаницы сохранилась плохо, но судя по следам – остаткам петроглифов, она когда-то также плотно была исписана рисунками. Не спеша, я спустилась к машине, встретив по дороге трех экипированных всадников. Ничего не поменялось с течением времени на Алтае. Я только что рассматривала рисунки лучников-стрелков эпохи “железа”, а вот и они – реальные охотники.

День неустанно клонился к вечеру. На ночевку мы остановились в Акташе.

В 8 часов утра следующего дня мы уже наслаждались видами Северо-Чуйского хребта, что открывается путешественникам за селом Акташ. Северо-Чуйский хребет был великолепен! Нарядный, торжественный, искрящийся свежим снегом, без обычной для гор “дымки”. Мы спустились с Аржаной горы (Аржан-туу), и остановились у информационного центра, что расположился при въезде в село Курай. Улыбчивая работница Сайлюгемского парка Катерина, ответив на все наши вопросы, подсказала телефон Андрея – местного “знающего” экскурсовода. И мы отправились на встречу с ним. Андрей – хороший рассказчик, энтузиаст, истинный уроженец своей малой родины. Он анонсировал нам те объекты, которые мы намеревались осмотреть в ближайшее время. После получасовой беседы, мы простились с Андреем и отправились в указанном им направлении, дабы увидеть то, что нам еще было неизвестно. Мы проехали село Курай, и, недоезжая одного километра до известного всем путешествующим в Актру моста через Чую, остановились и осмотрелись. Отсюда, почти из центра Курайской степи, было видно все горное обрамление этой межгорной котловины. Андрей нам рассказал, что у Курайской степи есть свой хранитель, точнее, хранительница. Ее образ, который мы выявили сразу при осмотре местности, хорошо виден на западном склоне горы, что высится над степью в ее восточной оконечности. Безлесное пространство склона великолепно укладывается в образ женщины: голова, шея, руки, причем, ее правая рука (левая со стороны смотрящего) согнута в локте, как будто женщина облокотилась. Отлично дополняют женский образ волнообразные складки длинного шелкового одеяния. Довольно точно соблюдены пропорции женского тела. Одни очевидцы видят профиль сидящей женщины, другие отмечают, что хранительница обращена к ним лицом. Просто какая-то магия. Присмотритесь и вы. Если спуститься “с неба на землю” и вдуматься в происхождение силуэта, то можно в поиске истины зайти далеко. Мы не стали изощряться в поиске причинно-следственных факторов, приведших к появлению этой безлесной площади среди лесного склона горы. Но это еще не все тайны Курайской степи. Слева от образа хранительницы, на высокой террасе, что является следствием когда-то существовавших в этой межгорной котловине озерно-речных систем, природной рукой “творца” создан рисунок лица этой Курайской хранительницы. Женское лицо на песчаном склоне “показано” в профиль: лоб, глаза, нос, губы, подбородок, волосы. Глубокие рытвины среди песчаного субстрата террасы складываются в женский профиль. Только в конце апреля этот контур был белого цвета, так как в рытвинах скопился и еще не растаял снег. Одной из целей нашей поездки в Курайскую степь был как раз этот женский профиль. Фотографию с природным рисунком женского лица я увидела на страничке в Facebooke Ирины Дмитриевой.

Но и это еще не все, у этой хранительнице Курайской степи есть охранник – воин, который и бережет ее покой. Силуэт лежащего воина складывается из очертаний низкой, почти плоской протяженной горы, что располагается в западной части Курайской степи, напротив образа хранительницы. Вот Вам и история!

Велика сила народного самосознания. Сама природа Алтая – это среда для формирования творческого миропонимания. Именно это и определяет уникальность местного населения и привлекает сюда жаждущих сопричастности с великой силой горной природы, создающей условия для аутентичности коренных жителей Алтая.

Каждый проезжающий Чуйским трактом видит то, что хочет увидеть. Каждый раз Чуйский тракт открывает все новые и новые свои тайны, надо только хотеть все увидеть и услышать!

Пора возвращаться домой.

Путешествия продолжаются...

Ольга ГОРСКИХ. Фото автора