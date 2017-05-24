Когда ледники отступают и климат меняется буквально на глазах

В рамках Общероссийской климатической недели и Года экологии в Российской Федерации в парламенте республики прошел круглый стол по теме "Изменения климата и его последствия в Республике Алтай". Его организаторами выступили ФГБУ "Государственный заповедник "Катунский" и Государственной Собрание - Эл Курултай Республики Алтай.

В работе "круглого стола" приняли участие представители особо охраняемых природных территорий, специалисты Горно-Алтайского государственного университета, АРИ Экология и других научные организации, представители СМИ. Открывая мероприятие, председатель Комитета ГС-ЭК РА по аграрной политике, природопользованию и экологии Василий Манышев отметил, что инициатива проведения впервые в истории России климатической недели исходила от специального представителя президента РФ по вопросам климата Александра Бедрицкого. По мнению специального представителя президента, главная ее цель - широкое информирование общественности о климатической деятельности в России, а также привлечение внимание к проблемам глобального изменения климата.

Данное предложение поддержали 76 субъектов. В программу климатической недели вошли 422 мероприятия, которые организуются во многих городах России федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ, представителями деловых кругов, крупными компаниями, экологическими и общественными организациями, образовательными учреждениями.

Обращаясь к собравшимся, Василий Карманчинович заметил, что климатические изменения становятся очевидными для всех, а их последствия все больше влияют на жизнедеятельность человека. Вследствие этого в последние годы этому вопросу уделяется пристальное внимание не только со стороны ученого мира, общественности, но и органов власти.

На международном уровне в рамках климатического сотрудничества принят ряд важнейших документов ООН. В том числе в сентябре 2015 года на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принята Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, одной из целей которой стала борьба с изменениями климата. В ноябре 2016 года на конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН было принято Парижское соглашение по климату.

С докладом "Изменения климата и его последствия на Алтае" присутствующих познакомила Татьяна Яшина, заместитель директора Катунского биосферного заповедника. В заповеднике работы по мониторингу климатических изменений и изучения их последствий проводятся с 2005 года, в том числе в рамках международных проектов, - подчеркнула выступающая. Что касается полученных данных, - заявила докладчик, - то они показали, что этот процесс на Алтае идет очень интенсивно. В качестве примера ученый привела исследования интенсивности таяния ледника Томич, которые проводились с 1969 по 2009 годы. В описываемое время, - рассказала выступающая, - он отступил на 136 метров, а в последующие пять лет - на 58 метров.

Таким образом, на примере видно, что интенсивность таяния увеличилась почти в два раза по сравнению с предыдущим периодом. Что касается величины потерь объема льда за период с 2010 по 2016 гг., то она осталась почти неизменной - 1.5 млн. метров кубических в год.

По утверждению Татьяны Валерьевны, ледник Томич - своего рода "репер" по изучению динамики горных ледников на Алтае. Он расположен в верховьях бассейна реки Мульта. За период наблюдений ледник постоянно отступает, что связано с процессом изменения климата и свидетельствует о росте температур в летний сезон. Для дальнейшего более детального изучения этого процесса на Мультинском участке Катунского заповедника установлена автоматическая метеостанция.

Говоря о климатических изменениях на Алтае, Татьяна Яшина сделала акцент на том, что эффект потепления наблюдается во всем мире, но в России он особенно заметен, поскольку по наблюдениям ученых он идет интенсивнее, чем в других регионах планеты почти в два раза.

В ходе круглого стола прошла дискуссия, в которой присутствующие имели возможность задать вопросы и получить от ученых и исследователей компетентные ответы. Так, климатолог, доктор географических наук Мария Сухова, отвечая на вопрос депутата РА Николая Малчинова, кто все-таки больше виноват в климатических изменениях, отметила, что на эти процессы большее влияние оказывают происходящие на земле циклические процессы потепления и похолодания. Но до конца этот вопрос пока не изучен. "Хотя все мы являемся свидетелями, как пагубно влияет загрязнения среды на здоровье человека, сохранение флоры и фауны", - подчеркнула ученый.

Источник: пресс-служба ГС - ЭК РА