Плюс мост, минус дороги

В ближайшем будущем в селах Мульта, Замульта и Маральник (Усть-Коксинского района) престижной профессией может стать не профессия тракториста или учителя, а…вертолетчика. Из-за размыва дороги, поломки моста нарушена переправа через Килинскую протоку на дороге соединяющую села Верний-Уймон и Мульта.

На прошедшем сходе в Мульинском СДК глава поселения Ирина Кононова сообщила, что ситуация исправляется к лучшему. Уже найдет подрядчик, который займется строительством нового моста. Точное название фирмы не было сообщено, но на неделе станет известно. При этом подать претензии к строительной компании, чьи тяжелогрузные машины и способствовали созданию этой почти ЧС, не представляется возможным. По словам главы поселения, компания обанкротилась. Построила мост возле села Маральник и обанкротилась

Итак, подрядчик построит новый мост и по документам сдаст его в эксплуатацию 30 ноября. Пока что, официально, переправы в том месте нет. Можно надеяться на то, что подрядчик в процессе строительства нового моста соорудит годный временный вариант.

К счастью, попасть в село Мульта можно по другому мосту, через Катунь. Сначала надо проехать по трассе, которая является отличным тренажером для начинающих водителей: волнообразный асфальт, асфальт с выбоинами и бугристыми заплатами, грунтовка с камням. А потом и навесной мост. Прочный, удобный.

Вопрос в том, надолго ли его хватит? С двух сторон, при въезде на мост висит ограничивающий знак – 3 тонны. Пассажирский автобус Барнаул-Мульта, соблюдая это ограничение, по мосту теперь не ездит. А кто еще соблюдает это ограничение? По словам местных жителей по мосту ездят и груженые гравием самосвалы и другая тяжеловесная техника. Конечно, аварийный запас прочности должен быть у любого моста, но и ему приходит конец рано или поздно. Как быть в этой ситуации?

Один из местных жителей на сходе задал резонный вопрос. Если это ограничивающий знак, значит, его нарушение должно контролироваться и наказываться? Кто должен этим заниматься? ГИБДД? Ирина Кононова сказала, что займется этим вопросом.

Надо ли говорить, что села Мульта, Замульта и Маральник (а также их окрестности, горы с интересными маршрутами, Катунский заповедник) весьма привлекательны для туризма и летом от отсутствия гостей не страдают. Можно догадаться, в случае неисправности и второго моста жителей этих сел ожидает небольшой экономический кризис. Мы будем следить за развитием ситуации.

(на фото вид на мост через Катунь)

«ЛИСток в Усть-Коксе»