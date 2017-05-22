В Усть-Коксинском районе депутатов выберут досрочно

Верховный суд Республики Алтай признал неправомочным усть-коксинский районный совет депутатов. После того, как в марте текущего года восемь депутатов добровольно сложили свои полномочий, совет оказался неправомочным даже провести сессию и объявить выборы, пишут "Новости Горного Алтая". Именно поэтому потребовалось судебное решение.

Решение суда вступит в силу 3 июня, после чего территориальная избирательная комиссия объявит выборы, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября.

«3 мая состоялось заседание Верховного суда Республики Алтай, на котором принято решение признать наш райсовет неправомочным, — рассказал «Новостям Горного Алтая» спикер совета Олег Акимов. — Дается месяц на обжалование, но мы этого делать не будем, чтобы у территориальной избирательной комиссии было время объявить выборы. Они пройдут в единый день голосования, и выдвинуть свои кандидатуры сможет любой желающий, включая тех депутатов, что сняли свои полномочия. Решение вступит в законную силу 3 июня, и с того времени до выборов в районе не будет депутатов, создастся вакуум. Собственно, он есть уже сейчас, потому что никаких заседаний проводить или принимать решений мы не можем из-за отсутствия кворума».

Отметим, что кризис власти в районе сложился после того, как в марте истек срок полномочий у Сергея Гречушникова, который несколько раз на всенародных выборах избирался главой района. В соответствии с новым законодательством, теперь глава района избирается из числа депутатов, а администрацией руководит сити-менеджер. 14 марта райсовет должен был избрать главу района, однако восемь народных избранников (Александр Ермилов, Роман Шпиляев, Татьяна Ничкова, Иван Шумаков, Ольга Рудковская, Неля Косенко, Марина Кизилова и Анатолий Бородин) досрочно сложили свои полномочия, в связи с чем оставшиеся депутаты оказались неправомочны проводить заседание.

До формирования новых органов управления исполнять обязанности главы района будет Ольга Абросимова (она была первым заместителем Гречушникова). После избрания районного совета будет создана специальная конкурсная комиссия, по итогам работы которой будет назначен глава районной администрации.