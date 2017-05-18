Восемь детей подхватили инфекцию в детском саду в Усть-Коксе из-за невнимательности персонала

В начале мая текущего года в детском саду «Тополек», с. Усть-Кокса, было зарегистрировано восемь случаев норовирусной инфекции среди детей младшей группы.

Причиной заболевания явился занос инфекции в детский сад. При проведении расследования, рассказывает сайт Роспотребнадзора РА, установлено, что первый заболевший ребенок воспитателями и медиками детского сада не был своевременно изолирован, посещал детский сад.

Ни воспитатели, ни медицинский работник детского сада не сообщили о случившемся в территориальные органы Роспотребнадзора. В результате заболели еще семь воспитанников младшей группы. Все дети не были осмотрены в детском саду врачом инфекционистом, своевременно не обследованы контактные.

Кроме того, при обследовании детского сада специалистами Роспотребнадзора по Республике Алтай выявлены грубейшие нарушения санитарного законодательства при организации утреннего фильтра, организации питания детей. При обследовании пищеблока установлено, что нарушаются требования при отборе суточных проб, при ведении журнала бракеража скоропортящейся продукции, не контролируется температурный режим мяса. Используются разделочные доски с щелями и трещинами. Моечные ванны, как на пищеблоке, так и в младшей группе ржавые, исшарканные, требующие замены. Младший воспитатель в младшей группе не соблюдает правила личной гигиены и мытья посуды. Обеденные столы в младшей группе старые, с отбитыми краями, что не позволяет проводить их качественную санитарную обработку.

Санитарное состояние в групповых неудовлетворительное. Не соблюдается режим мытья столовой посуды, не соблюдаются правила личной гигиены персоналом. По результатам лабораторных бактериологических исследований в смыве с дуршлака, панелей, кастрюли, поварешки на пищеблоке и младшей группе выделены бактерии группы кишечной палочки. В 3-х суточных пробах из 9 выявлено наличие бактерий группы кишечной палочки: в салате из свежих огурцов, картофельном пюре и какао.

С целью недопущения распространения инфекции главным государственным санитарным врачом Республики Алтай вынесено постановление о проведении дополнительных профилактических мероприятий в детском саду.

Проведено внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии МО «Усть-Коксинский район» с приглашением всех руководителей общеобразовательных учреждений района, где была рассмотрена данная ситуация и даны рекомендации по профилактике заболевания.

Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности. Ситуация продолжает оставаться на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай.