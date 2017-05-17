Мосты, дороги… кто делать будет и когда?

Совсем нехорошо обстоят дела с мостом и дорогой на участке дороги между селами Верхний Уймон и Мульта. Нет там дороги.

Рейсовый автобус "Барнаул - Мульта" теперь доезжает только до Усть-Коксы. Если местные жители еще как-то справляются с ситуацией, то сложно придется и приходится туристам, приехавшим отдохнуть в нашу прекрасную долину. Очередной туристический бум в Мульте может и не случиться.

Потому как ремонтировать дорогу можно будет после того, как спадет вода, а когда это случится? Снега по горам еще достаточно. К сожалению, в день отправки материала в номер не получилось узнать официальный комментарий главы Верх-Уймонского поселения, но на этой неделе пройдут обычные рабочие сходы в селах этого поселению, надеемся получить информацию из первых рук.