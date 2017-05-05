В Усть-Коксинском районе студент собирал коноплю на территории образовательной организации

При изучении уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств прокуратурой Усть-Коксинского района установлено, что в начале марта 2017 года местный житель собрал верхушечные части и листья наркотикосодержащего растения «дикорастущая конопля» на территории, принадлежащей АПОУ РА «Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий», сообщает сайт ведомства.

В соответствии со ст. 29 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» принять меры к уничтожению наркотикосодержащих растений прокурор потребовал во внесенном в адрес руководителя образовательной организации представлении.