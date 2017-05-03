Мифология, Цветы и Небесные Садовницы

Пятница, 28 апреля, выдалась жаркой в буквальном смысле слова. Иллюзия лета тогда, когда и весна еще не закончилась. Именно при таких легких смещениях времени и пространства в головах даже самых прагматичных людей нет-нет и мелькнет мысль, ощущение: мир такой ли, каким нам кажется? И какой он, этот мир?

Жестокий, желтый, шершавый на ощупь, многообразный, разноцветный, как сосательные конфеты, в нем помещаются планета Земля, котята и реки, автомобили, безответная любовь, эмалированные чайники, красный цвет, слово "спектр", коровы несут на облаках солнце, дети играют, музыка, крики, блики света, шум моря, акриловые краски, тетради, будь собой, беги, воздух, шары, звуки, струны, толкая, двигай, остановите землю, я сойду… Кто способен увидеть этот мир таким, каков он есть?

Можно ли утверждать, что настоящим этот мир видят те, кто видит его красоту?

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Итак, в знойную пятницу апреля прошло открытие выставки картин художницы Веры Ярославцевой (Коваль) на втором этаже районного ДТиД. На открытии было малолюдно, что можно было бы объяснить "огородами", а можно и тем, что интересные открытия в ДТиД делать не умеют и люди как-то не приучены их посещать. К счастью, на открытии выставки присутствовала сама художница, которая рассказала немного о себе, о своем творчестве. Причем творчество, не ограничивается картинами, а продолжается в стихах, книгах… Вера Ярославцева по специальности музейный работник, свой рассказ вела в легкой и, такая редкость в наше время, ироничной манере.

Она представила книги, которые можно приобрести или получить в дар на выставке, рассказала о картинах, о творческом пути. Основная часть картин экспонируется в музее "Пирамида" (Нижний Уймон). Этот интересный архитектурный объект привлекает внимание жителей района и пользуется большим успехом у приезжающих отдыхать туристов.

Экзотический внешний вид заставляет людей выдумывать порой весьма странные истории, но любителей жутких историй о сектах и странных домах при посещении музея "Пирамида" ждет разочарование: внутри размещена прекрасная галерея, проводятся экскурсии.

Вернемся в ДТиД. В основном, представленные на выставке картины можно условно разделить на три темы: алтайская мифология, славянская мифология, Небесные садовницы. По просьбам присутствовавших на открытии был проведена экскурсия по разделу "Алтайская мифология". Где-то можно было и подискутировать с художницей о трактовке некоторых тем и образов, но… зачем?

Общий нежный колорит выставленных картин создает особое светлое настроение. Картины многозначны, их можно и нужно рассматривать неоднократно, приходить днем, когда никого нет. Забывать про всё, останавливать внутренний монолог, и в наступившей тишине слышать, как начинает звучать мелодия цвета, формы и линий и понимать, что настоящим этот мир видят те, кто видит его красоту.

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Выставка будет работать до 12 мая, по средам и пятницам с 11 часов - экскурсии. Вход свободный.