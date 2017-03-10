Строительство моста в Тюнгуре вновь приостановили (ФОТО)

Жители Тюнгура, небольшого села в Усть-Коксинском районе, обратились в газету с просьбой написать о ходе строительства моста через Катунь. Это довольно дорогостоящий дорожный объект, на стройплощадке которого не единожды блистал под вспышками фотокамер Александр Бердников в компании главы района. Строительство мостового перехода через Катунь в районе Тюнгура позволит в перспективе замкнуть кольцо «Иня – Инегень – Тюнгур», связать Чуйский тракт с дорогами Усть-Коксинского района.

Деньги на строительство, по меркам местного населения, выделяются запредельные - сотни миллионов, так только в прошлом году Республика Алтай в соответствии с распоряжением правительства РФ должна была получить 196 млн 433,4 тыс. рублей, также в течение 2016 года правительство России уже выделило на строительство моста 625 млн рублей, этих средств должно было хватить, чтобы завершить работу над проектом. Ранее в проектной документации указывалось, что из средств республиканского бюджета в течение трех лет на строительство будет выделено 60 241 070 рублей и из средств федерального бюджета за два года (2015 и 2016) будет выделено 764 580 332 рубля.

Как рассказывают жители Тюнгура, работу над возведением моста после перерыва почти в год возобновили в начале октября 2016 года, снег уже лежал. Строители пробыли в деревне до новогодних праздников, за это время завезли порядка восьми машин с металлом, при этом сами работники отмечали, что это лишь четверть необходимого материала для строительства моста. Практически все время строители работали с опорой, которая находится на середине реки, заливали там чего-то, мы тонкостей постройки мостов не знаем. Местные отмечают, что видимых подвижек практически не было. Затем возвели временный мост до середины реки и к концу декабря работа встала.

Напомним, годом ранее строители также приехали в зиму и установили на Катуни временный мост, затем разобрали его и уехали, оставив посредине реки одинокую опору.

Как поделился с народом начальник участка, в этот раз работы остановились из-за того, что нет солярки и денег не переводят. У работников элементарно нечем было заправить технику. На новогодние праздники все разъехались, оставив на берегу реки весь материал и пару сторожей. Временный мост до середины Катуни тоже остался, видимо, не хватило солярки, чтобы его разобрать. Скорее всего, этот мост унесет весенним паводком. Уезжая на новогодние праздники, строители обещали вернуться к середине января-началу февраля, но вот уже март начал отсчитывать свои дни, а стройка стоит.

Может в этом какую-то роль сыграли финансовые трудности компании, занимающейся возведением моста. Как стало известно в середине февраля, АФК «Система», Сбербанк и «Сибмост» заключили соглашение о намерениях по покупке мостостроительной компании, в которой сложилась сложная финансовая ситуация. Оборотных средств не хватает, а кредиты достигают 7 млрд руб., крупнейший кредитор – это Сбербанк, которому компания должна 4 млрд руб.

Особо стоит отметить очередное посещение главой региона этой крупной стройки. Бердников приехал примерно спустя месяц, после того, как строители повторно зашли на участок, ехал до деревни на машине и, видимо, всем своим грузным телом прочувствовал, как сильно деревне нужна хорошая дорога. Компанию ему тогда составил директор "Сибмоста". Два больших человека сначала блеснули перед камерами фоторепортеров на фоне кипящей стройки, затем Александр Бердников провел встречу с народом в сельском клубе. Там было сказано много слов и дано много обещаний. Бердников лично пообещал решить проблему с жильем для сельского фельдшера. Говорит, неделя и решим, дадим вам миллион по программе "Земский доктор". Увы, громкие слова так и остались обещаниями: моста нет, фельдшер до сих пор снимает жилье.

Гр.Ю.