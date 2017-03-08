Усть-Коксинский тупик

Интересная ситуация складывается в администрации Усть-Коксинского района.

4 марта закончился срок пребывания у власти С.Н. Гречушникова, и «Уймонские вести» начали регулярно публиковать материалы о том, какой Сергей Николаевич славный малый. На данный момент и.о. главы района назначена О.М. Абросимова. Следующий глава района должен быть избран из состава Совета депутатов.

Всего районных депутатов у нас должно быть 19 человек. На данный момент, то есть на момент написания этого текста, депутатов осталось 17 человек. Такое количество народных избранников позволяет им собираться, обсуждать сложные вопросы на комиссиях, принимать решения. И нового главу можно было бы выбрать. Но вот неожиданность! Вдруг семь депутатов пишут заявления о добровольном сложении полномочий: Ермилов А.В., Шпиляев Р.Г., Ничкова Т.И., Шумаков И.Н., Рудковская О.А., Косенко Н.И, Кизилова Л.Б.. Причем все – работники бюджетной сферы. И что это значит? То, что они работники бюджетной сферы – это мы понимаем, что значит. Это значит, что где-то замаячил «административный ресурс».

Но что несет в себе красивое число семь? Оно несет в себе угрозу существованию Совета депутатов в этом сезоне. Еще чуть-чуть, и нынешний Совет будет признан нелегитимным. Последует его роспуск и новые выборы в сентябре.

До сентября район останется без представительной власти, а в сентябре - новые дыры в бюджете, пробитые новой избирательной кампанией… И да, не забываем, все это время районом рулит О.М. Абросимова или кто там за ней.

Но всё еще можно изменить, если эти семеро депутатов, вспомнят о людях, которые за них голосовали, о будущем района…

Председатель Совета депутатов такой ситуацией не удивлен и считает, что это всё было прогнозируемо еще два года назад. В нашей усть-коксинской редакции с театральным уклоном, рассматривают ситуацию в качестве основы для сценария какой-нибудь социальной пьесы. Развязка наступит 14 марта на очередной сессии депутатов районного Совета. А кульминация… Кульминацией может стать заседание депутатских комиссий, которое состоится 10 марта в здании райадминистрации.

«ЛИСток в Усть-Коксе» для «Горячих новостей»