Усть-Коксинский район. Ради продления карьеры Гречушникова готовятся внеочередные выборы районного совета

Когда номер готовился к печати, наш источник в правительстве РА сообщил любопытную новость. По его данным, на предстоящей 14 марта сессии Усть-Коксинского районного совета депутатов готовится демарш: как минимум 7 депутатов - членов фракции «Единой России» планируют снять с себя депутатские полномочия.

В Усть-Коксинском районном совете установленное число депутатов — 19. Если их останется менее 13-и, то Совет станет нелегитимным (т. к. для принятия Советом некоторых решений, например, для внесения изменений в Устав нужны голоса 2/3 от УСТАНОВЛЕННОГО числа депутатов, т. е. не менее 13-и). В результате будут назначены внеочередные выборы депутатов районного совета, которые состоятся, ориентировочно, в мае-июне.

Эта интрига, как объяснил источник, связана с желанием действующего Главы Усть-Коксинского района Сергея Гречушникова, чьи полномочия, как всенародно избранного главы, истекают этой весной, вновь стать главой района, только на этот раз — главой, избранным депутатами.

Про то, что внеочередные выборы обойдутся бюджету в несколько миллионов рублей в разгар кризиса, разумеется, никто и не вспоминает.

7 депутатов, которые решили досрочно снять с себя полномочия, не смогут принять участие во внеочередных выборах – закон запрещает это таким вот экс-депутатам - саботажникам. Остаётся только догадываться, чем их «заинтересовали» - привлекательными земельными участками, наличными деньгами или обещанием «хлебных должностей» при новом-старом главе района. Источник отмечает, что идея с роспуском и досрочными выборами Усть-Коксинского райсовета негласно поддерживается республиканским правительством. Соответственно, реальный будущий глава исполнительной власти Усть-Коксинского района — сити-менеджер будет, очевидно, устраивать и Гречушникова и республиканские власти. Так что с саботажниками запросто можно будет рассчитаться как раз должностями в администрации района.

Для справки

Для тех, кто не в курсе, напомню, что согласно антидемократическому закону, принятому Госсобранием осенью 2014 года, мэра Горно-Алтайска и глав районов избирают не граждане на всенародных выборах, а депутаты из своего состава.

При этом мэр и главы районов фактически становятся спикерами своих советов депутатов, а реальная исполнительная власть, в частности, по назначению муниципальных чиновников принадлежит сити-менеджерам. Сити-менеджеров же назначают комиссии, наполовину составленные республиканским правительством и лишь на вторую половину — местными депутатами.

В принципе, возврат к всенародным выборам мэра и глав районов возможен. Для этого нужно, чтобы Госсобрание Республики Алтай изменило соответствующий республиканский закон. Но, к сожалению, подавляющее большинство республиканских депутатов относятся к так называемой «партии жуликов и воров» и отказываются это делать.

Более того, подавляющее большинство депутатов Госсобрания под разными предлогами отказывается выносить вопрос о способе избрания глав районов и на республиканский референдум.

Аналогичная картина пока складывается и ещё в 12-и регионах России (Алтайский край, Архангельская, Астраханская, Брянская, Волгоградская, Иркутская, Мурманская, Новосибирская, Орловская, Тульская, Челябинская и Ярославская области), где мне с помощью коллег из Партии народной свободы удалось инициировать аналогичные референдумы. Довольно забавно сравнивать мотивации отказов разных региональных парламентов — у этих ребят, которые УКРАЛИ У НАС ВСЕНАРОДНЫЕ ВЫБОРЫ, так сказать, «расходятся показания» насчёт того, почему их нельзя вернуть через референдумы. В настоящее время на разных этапах процесс запуска референдумов находится в 33-х регионах России. В ближайшие месяцы, после того, как мы охватим нашей кампанией более 50% регионов (42 региона или больше), мы планируем перенести борьбу за возврат всенародных выборов мэров и глав в судебную плоскость с прицелом на Конституционный Суд РФ. В случае успеха серию референдумов можно будет совместить с выборами Президента РФ весной 2018-го года.