Жительницу Усть-Коксинского района обвели вокруг пальца интернет-мошенники

Очередной жертвой мошенников стала 30-летняя жительница поселка Теректа, которую обманули при продаже дома. Потерпевшая разместила на сайте «Авито» объявление о продаже жилого дома. Позвонил мужчина, который представился покупателем. Гражданин пояснил, что желает приобрести недвижимость, но находится за пределами региона и опасается, что дом может быть продан другим лицам, поэтому предложил перевести предоплату на банковскую карту. Для этого, он попросил сельчанку сообщить номер банковской карты и код доступа к системе «Сбербанк-онлайн». В результате с личного счета потерпевшей было списано более 9500 рублей, сообщает сайт МВД по РА.

В ходе проведенных оперативно-технических мероприятий полицейскими установлено, что номер телефона злоумышленника зарегистрирован в Самарской области. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.