Сотрудники Катунского заповедника звершили учет копытных и снежного барса

На днях сотрудники Катунского заповедника вернулись с территории Шавлинского заказника, где проводили учет копытных и снежного барса. Экспедиция состоялась в рамках масштабного регионального учета снежного барса, в котором принимают участие все особо охраняемые природные территории республики. По итогам учета будет уточнена численность ирбиса, а также копытных – его основной кормовой базы. Работы проводятся при поддержке Всемирного фонда природы, отмечает сайт заповедника.

По словам Рената Яковлева, госинспектора Катандинского участка заповедника, «долина Аргута – это действительно уникальное место, в котором сохраняется основная часть поголовья сибирского горного козла в нашей республике. Ежедневно мы встречали стада козерогов, численность самого большого из которых достигала 470 особей».

В долине Карагема в южной части заказника численность козерогов значительно ниже. Тем не менее, в ходе экспедиции было учтено порядка сотни особей. На обоих участках экологи обнаружили следы жизнедеятельности снежного барса. Также и по Аргуту, и по Карагему отмечается обилие следов пребывания человека. В этот сезон наиболее вероятной причиной поездки на гору может быть только охота – на козерога, марала, кабаргу, волка. Однако, следов браконьерской охоты на территории заказника во время экспедиции найдено не было.

По окончанию всех полевых работ специалисты обработают полученные результаты и озвучат численность снежного барса и поголовье копытных в местах обитания ирбиса в Республике Алтай. Напомним, что по итогам полевых исследований в феврале-марте 2016 года, численность ирбиса была оценена в 40 особей.