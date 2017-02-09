Драка между супругами завершилась ножевым ранением

Следователем отделения МВД России по Усть-Коксинскому району окончено производством уголовное дело в отношении 26–летнего жителя села Банное, который причинил тяжкий вред здоровью супруги, превысив пределы необходимой обороны.

В ноябре 2016 года обвиняемый, находясь у себя дома, употреблял спиртные напитки. Около двух часов ночи супруга потребовала прекратить распивать спиртное, но мужчина не отреагировал на ее замечание. После этого между супругами произошел конфликт, во время которого жена взяла со стола скалку и замахнулась ей над головой супруга, чтобы ударить. В это время сельский житель взял кухонный нож и ударил им в живот женщине, в результате чего причинил ей повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, сообщает сайт МВД по РА.

Органами следствия действия обвиняемого квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. За совершение указанного преступления законодателем предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.

В настоящее время производство расследования окончено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.