Смытый Катунью мост продолжат строить за счет средств федерального бюджета

Правительство России своим распоряжением распределило межбюджетные трансферты в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Всего распределено 10 млрд рублей между бюджетами 20 субъектов Федерации. Трансферты предоставляются на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития России проектов.

Республика Алтай в соответствии с распоряжением получит 196 млн 433,4 тыс. рублей, отмечает сайт правительства РА. Эти средства будут направлены на строительство моста через Катунь в Усть-Коксинском районе, который будет связывать села Тюнгур и Кучерла.

Мост, строительство которого уже ведется, важен не только для населения, проживающего в этом районе, но и для экономического развития Республики Алтай в целом. В 2015 году были сданы мостовые переходы через реки Чуя и Катунь в районе села Инегень Онгудайского района. Строительство мостового перехода через Катунь в районе Тюнгура позволит в перспективе замкнуть кольцо «Иня – Инегень – Тюнгур», связать Чуйский тракт с дорогами Усть-Коксинского района.

Как неоднократно отмечал Глава Республики Алтай Александр Бердников, появление такого транспортного кольца благотворно скажется на экономическом положении отдаленных территорий республики, позволит активнее развивать здесь сельское хозяйство, туризм, другие виды хозяйственной деятельности.

В 2016 году Правительство России уже выделило на строительство моста 625 млн рублей. Средства, выделенные в этом году, позволят завершить строительство этого объекта.