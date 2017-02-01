Жительница Усть-Коксы рассылала синтетический наркотик по почте

Усть-Коксинским районным судом вынесен приговор в отношении 21-летней местной жительницы. Она признана виновной в незаконной пересылке наркотических средств. Согласно данным сайта республиканской прокуратуры, 5 июля 2016 года осужденная совершила незаконную пересылку трём различным адресатам синтетического наркотического средства в следовых количествах, заказав его в интернет-магазине.

Упаковав наркотики в конверты, она поместила их в почтовый ящик, расположенный у входа в отделение почтовой связи с.Усть-Кокса, тем самым совершив незаконное перемещение наркотического средства.

Осужденной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 8 месяцев.