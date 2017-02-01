В Усть-Коксинском районе произошло землетрясение магнитудой 4 балла

1 февраля, в 0.26 местного времени в Усть-Коксинском районе зарегистрировано землетрясение магнитудой 4. Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, землетрясение произошло в 206 км к юго-западу от Горно-Алтайска, в 8 км от границы с Казахстаном. Координаты эпицентра: 50.26 градуса северной широты и 84.71 градуса восточной долготы, говорится на сайте правительства РА.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 4,9 балла по шкале MSK-64. В 50-километровую зону попали села Карагай, Банное, Талда, Абай, Амур.

Как сообщает ГУ МЧС России по Республике Алтай, в населенных пунктах сейсмическое событие не ощущалось.