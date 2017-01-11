Как наказать гаишника. Часть 4

В редакцию приходит много писем - в том числе, от героев моих статей - с гневными вопросами, за что я так не люблю гаишников и почему именно их. Отвечаю - я не не люблю гаишников. Я не люблю, когда нарушают закон. Особенно, Конституцию России. Которая превалирует над всеми КоАПами.

Вот пример - стоит инспектор ГИБДД на дороге. А мимо проезжает, скажем, замглавы района, или прокурор. И явно слегка нарушает. Что делает инспектор? Он делает вид, что не замечает. Смотрит в другую сторону. А в Конституции у нас что утверждается, в 19-ой её статье? Равенство всех перед законом.

Так вот когда этот инспектор морду свою не только от прокурора, не только от меня, но и от любого другого простого человека отворачивать будет, вот только тогда можно будет говорить о верховенстве права в этой стране. Только тогда барский холуй превратится в слугу народа.

И пока дядя Вова-гарант занят чем-то, наказывать ментов за их лизоблюдство - почетная обязанность каждого гражданина Российской Федерации.

Хотелось эту пост-рождественнскую статью сделать светлой и радостной. Ведь весь этот правовой беспредел властей и не властей происходит оттого, что люди забыли об ответственности за свои поступки. О том, что ничего просто так не проходит. А ведь высшие законы есть, и им плевать, веришь ты в них или нет - они просто работают. Всё, что написано в Библии, всё до последней буквы исполнится (не в буквальном толковании, конечно). По крайней мере, я, математик-логик по образованию, циничный прагматик по жизни, агрессивный научный атеист в прошлом, абсолютно в этом уверен.

Ведь что в Писании сказано про Царство Небесное? Что это как в детском саду когда дети совсем еще маленькие живут - играют, ползают, дерутся, плачут, смеются. И тут кто-то из них вспоминает, что у него есть папа с мамой, которые вечером придут и заберут. И жизнь сразу кардинально меняется. И все, что было как будто важным, становится иным. И насмешливо-снисходительный вопрос другого ребенка "Ты веришь в папу с мамой?" звучит как-то странно и некорректно. И объяснить ты ему ничего не можешь, просто знаешь.

Поэтому и хотелось в эти светлые дни символичного рождения человека от духа Христа немного осветить опустившуюся на страну мглу.

Зашел тут до Нового года я по своему вопросу к начальнику коксинского ОМВД, трусливому и глуповатому, как неоднократно уже было отмечено, майору Лощеных. Сперва тот несколько минут через дежурного не хотел пропускать, но потом смилостивился. Правда, перед аудиенцией пришлось пройти жесткий фейс-контроль - сперва через рамочный металлоискатель, потом через ручной, с ощупыванием. Телефон, ключи от автомобиля и шариковую ручку потребовали сдать на хранение в дежурку. Я немного отстал от жизни - это ко всем средним полицейским чинам нынче такая пропускная система? В общем, первое свое качество майор Лощеных подтвердил. Второе тоже не заставило себя долго ждать.

В кабинете состоялся примерно такой разговор:

- Почему вы отменили экспертизу? (по моему делу об административном правонарушении была назначена экспертиза)

- Я?

- А кто?

- У меня есть начальники структурных подразделений, они решают эти вопросы.

- Ну, Субботин на пенсию же ушел. А что так рано, кстати?

- Выслуга, выслуга... И у меня есть выслуга, так что я не дотягиваю тут до пенсии, как вы написали в своей статье.

- Да, ошибся в одном.

- Во всем ошиблись.

- Нет, только в одном. В остальном прав. Вы - преступник. Предоставили в суд заведомо ложные сведенья.

- Я?

- Бумага, ваша подпись, печать.

- Это по селитре?

- По селитре.

- Нет.

- Так что с экспертизой, почему отменили?

- Спросите у начальника ОГИБДД.

- Он же на пенсию ушел.

- Есть исполняющий обязанности, Тодогошев.

- А он меня к вам послал, Сказал, что вы все объясните.

- Он?

- Да.

- Ко мне?

- К вам.

- Не знаю. У меня есть начальники структурных подразделений...

В общем, через пару минут беседу пришлось закончить. Почему-то в голове крутилась сценка "Сидоров - кассир" в исполнении Карцева и Ильченко. Уровень идиотизма разговоров был примерно одинаков.

После каждой моей статьи "Как наказать гаишника" что-то да происходит. Вот и в прошлый раз - 31-ого декабря уходящего 2016 года мне позвонил лично следователь Усть-Коксинского ОМВД Винник Д.Л. и радостно сообщил, что на одного моего близкого знакомого возбуждено уголовное дело. Следователь на Новый год звонит мне чтобы поздравить, что на моего знакомого им возбуждено уголовное дело.

Человек этот в прошлом январе, в трезвом виде (не пьет), зашел в Башталу к своим знакомым - уже бухим на тот момент двум приезжим иммигрантам гееподобного вида. Те стали к нему домогаться. В результате вырваться оттуда он смог только причинив легкие телесные повреждения одному из них, в полтора раза большему его по массе жителю славного города Новониколаевска.

Потерпевший написал заявление в полицию и вместе с несколькими дознавателями всё это время разводил моего знакомого на деньги (компенсацию вреда здоровью). Самооборона была ну настолько явной в том числе и по показаниям потерпевших, а повреждения такие легкие, что даже коксинское ОМВД год отказывало в возбуждении уголовного дела. И вот, после прошлой статьи о гаишниках, следователь Денис Леонидович - тот самый, который на стрельбу мультинского наркомана Щеглова по машине с малолетними детьми написал, что ружье в руках Щеглова само направилось и выстрелило, - заводит по данному факту уголовное дело на моего знакомого. И поздравляет меня с этим по телефону.

Кадыровские методы коксинских мусоров. Наверное, Лощеных с Винником чего-то хотят от меня после этого. На что-то намекают. Но я не понимаю. Да и что париться, если пути правды прямы и ясны. Очень тяжело взращивать в себе смирение, любовь к ближнему и прочие христианские ценности, а вот стезя правды легка и столь же полезна. Так как сказано: Блаженны пострадавшие за правду, ибо их есть Царствие Небесное. В этом есть вся суть христианского терроризма.

А еще сказано, что Бог есть Истина, а Сатана - отец лжи. И живущий в правде ходит пред Богом и под Его защитой. А значит и повода для беспокойства у него быть не может. Повод должен быть у личного состава коксинского отделения МВД - особенно тех, кто там уже несколько лет работает и помнит о как минимум двух удавленных в их ИВСе задержанных.

Помнит, кто душил, кто под коксинский мост труп оттаскивал, кто камеру отмывал - всё помнит, и молчит. Потому что зарплата, потому что всё равно ничего не докажешь, потому что иллюзия защищенности при нахождении в серой шакальей стае. Защищенности от народа. Но это иллюзия. Да и не народа бояться нужно, а Того, кто все видит, и всех этих винников, лощенных, чехловых и прочую полицайскую нечисть легко, когда придет время, выбросит во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов. Аминь.

Руслан Макаров