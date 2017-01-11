30 декабря в районном ДТиД состоялись традиционные "Две звезды". На этот раз называлось это громко: "шоу-программа мюзикл".

Почему мюзикл - так и осталось загадкой, но немного шоу было, и программа была. Поработали организаторы над сценарием или удачно скачали из Интернета готовый, в принципе неважно. Смотрелось всё не то чтобы на одном дыхании, но интересно.

Вполне осмысленный сюжет, запоминающиеся персонажи, удачный подбор артистов. Обаятельный Аржан, попавший в сказку, но мечтающий вернуться домой, вызвал симпатии зрителей. Ирина Явцева очень органична была в роли бабы-яги, мечтающей заполучить мужчину на новогоднюю …вечеринку. 

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Вполне симпатично смотрелась на сцене Марианна Эргарт, как бы Василиса Прекрасная. Николай Адыбаев - сказочный кот, знающий толк в женщинах, был также убедителен. Конечно, мелькание одних и тех же лиц на сцене ДТиД в течение нескольких лет - утомляет. Но если "мероприятия от ДК" посещать раз в полгода, то оно даже ничего. Даже фирменное хихиканье бабы-яги не слишком приедается.

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В этом году не стали устраивать конкурс звездных пар, отчего стало немного скучновато. Собрали разных поющих людей, да и сделали концерт. Пели любители, пели профессионалы. Выступления Алексея Чичакова, Анастасии Амельченко, безусловно, украсили программу. Нежный голос Марии Бурмистровой всё также завораживает. Другие исполнители также оставили хорошее впечатление.

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Кто-то уже участвовал в разных музыкальных конкурсах и программах, чье-то имя на сцене ДТиД прозвучало впервые. Кто еще принял участие? Алексей Казанцев, Дарья Слученкова. Антон и Ольга Феофелактовы подготовили очень оригинальный танец.

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Дуэтом выступили Алена и Лидия Мальсаговы, Алексей Казанцев и Сергей Плотников, Алена Жданова и Владимир Десенко, Ольга Ковтун и Александр Толканев, Вера Килина и Валентина Рукина, Сынару Бородачева и Валентина Бочкарева… Также пели Ирина Сафронова, Людмила Пяткова, Елизавета Маханова, Александра Кадышева. В целом, слушалось всё очень даже неплохо Особенно, если жанр "попса" - ваш любимый.

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Одна проблема - в усть-коксинской редакции жанр "попса" - не наш жанр. Поэтому полностью увлечься дивным пением выступающих не получилось и соответственно внимание корреспондента автоматически перенаправилось на разные сопутствующие детали. Почему, собственно, шоу назвали мюзиклом - было непонятно. Музыкальные номера были подобраны без видимой сюжетной связи. Но слово "мюзикл" красивое, отчего бы на афише не написать? Или вот взять сценарий…

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Начало было очень бодрое и даже смешное, но далее, такое чувство, то ли сценарист расслабился, то ли артисты-исполнители… но смотрелось шоу немного вяло и однообразно. И праздничное предновогоднее настроение так и не выстроилось.

Да и содержание, прямо скажем, иногда совсем не радовало. То пронафталиненые какие-то шутки, то пошловатости. Иногда, во время исполнения песни, ведущие концерта выходили на сцену и за спиной поющих чего-то начинали изображать. В итоге самодеятельные артисты начинали выглядеть нелепо, и становилось понятно, кто тут главный: кот Адыбаев или Ирина Явцева и Марина Эргарт с фужерчиками в руках.

Кстати, о фужерчиках. Тема алкоголя была заявлена с самого начала. То сказочные женщины: баба-яга и Василиса заберут у незадачливого Аржана бутылочку, наверное, яблочного сока, оформленную как бутылка коньяка… То выйду на сцену с фужерами, и станут что-то обсуждать, жестикулировать позади поющей Марии Бурмистровой.

Вот зачем это было? Какую смысловую нагрузку нес этот выход? Никакой? Просто надо было показать всю мощь культуры поведения методкабинета районного ДТиД? И зачем в финале на общий выход некоторые участники шоу вышли всё с теми же бокалами в руках? Для создания праздничного настроения, которое, видимо, работникам культуры не мыслится без рюмки?

У внимательного зрителя могло сложиться впечатление, что в начале шоу ту самую бутылочку у Аржана за кулисами всё-таки отобрали и благополучно распивали в течение всего "мюзикла". Оттого и фужерчики.

Финал шоу, который мог бы затмить все недостатки программы, также не порадовал.

Совсем неоригинально выстроили всех участников на сцене да пригласили на сцену Сергея Николаевича Гречушникова в костюме Деда Мороза для поздравления.

В итоге яркие и красивые песенные номера, бывшие в программе, как бы принакрылись общей неинтересностью. И это всегда бывает так, когда творчество - это и не творчество вовсе, а повод потом всем пойти в "Элегию".

Пожалуй, в следующий раз, чтобы не было разочарований, мы отправим нашего корреспондента на детский утренник в ДТиД. Говорят, они там неплохо получаются.

Светлана МАКУХА. Фото автора

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