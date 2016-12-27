Новогодние подарки для заповедных птиц

25-го декабря, в последнее воскресенье уходящего года, школьники села Яйлю, центральной усадьбы Алтайского биосферного заповедника, вышли в очередной Заповедный Дозор. На этот раз их путь лежал к подножью хребта Торот, где они должны были найти подходящее Живое Древо и украсить его вкусными новогодними подарками для местных птиц.

Над яйлинскими полянами стояла морозная декабрьская мгла, глубокий снег препятствовал движению Дозора, но юных телецких «Гаврошей» и «Мальвины» это не остановило – заснеженные поля были с успехом преодолены, и отряд разбил временный лагерь у начала таёжной тропы на Торот.

Достаточно быстро определили обязанности и принялись за дело: из рюкзачков и котомочек достали «вкусняшки» (семечки, несолёное сало и т.д.) и нанизали их на заранее приготовленные тесёмочки. На открытой поляне нашли пару стоящих рядом молодых сосёнок и украсили их самодельными новогодними подарками. Семечки частично разбросали под стоящими невдалеке кедрами, и частично засыпали в тут же сделанные кормушки из подручных материалов.

К этому времени «завхозная команда» Заповедного Дозора уже накрыла импровизированный стол под мощным кедром, и все весело уселись за трапезу. Быстро исчезали домашние булочки и блины, бутерброды и баранки. Всё это богатство запили горячим таёжным чаем из термосов и отправились к наряженным живым деревьям.

Я смотрел на радостные лица детей, которые с чувством исполненного долга усаживались под своими подарками для заповедного зверья для фотосессии и вспоминал, как в феврале 1997 года мы с отрядом юных друзей заповедника «Хранители Озера» подкармливали маралов в многоснежную зиму. Всё возвращается на круги своя….

Последний поход Заповедного Дозора в уходящем 2016 году состоялся по инициативе администрации школы села Яйлю и отдела экологического просвещения Алтайского биосферного заповедника. Идея украшения живых деревьев «продуктами питания» для заповедного зверья принадлежит учителю Елене Николаевне Талаповой. По её словам, это первый случай проведения подобной акции. И подобная работа будет продолжена.

Евгений Веселовский, пресс-релиз Алтайского биосферного заповедника