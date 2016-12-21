Ломать - не строить. Строить, не ломать!

Усть-Коксинский район. Маральник. Новый мост великолепен. Уже стал местной достопримечательностью - из соседних сёл приезжают посмотреть. Широченный, крепкий - два грузовика пройдут навстречу друг другу, не теснясь (хотя до и после грунтовая дорога в одну-полторы колеи). Строители молодцы - постарались на славу, уложились в срок.

В декабре будут сдавать-принимать. Приедет высокое начальство. Разрезание ленточки. Бурные аплодисменты. Фуршет...

Малая просьба - везите начальство к мосту по маршруту Верх-Уймон - Тихонькая - Мульта. Пусть полюбуются разрушенным Киленским мостом.

Как-никак, строя мост на Маральнике, приложили руку и к разрушению Киленского моста - заполненные большегрузы-самосвалы возили по нему камень для отсыпки.

Дороги не выдерживали. Что уж говорить о мостах. У Киленского моста пока объезд по руслу речки, а как летом вода поднимется, то будет аккурат по форточки ПАЗика - проезда не будет.

P.S. Надеюсь, новый мост на Маральнике не превратится в памятник бездарности руководства и проектирования строительства, как мост из ниоткуда в никуда.

Алтайский Водитель

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От редакции. Срок окончания работ по строительству нового моста - декабрь 2016 года. Под шум новогодних фейерверков мостостроители уедут, а проблемы останутся? Попробуем прояснить ситуацию в последующих номерах.

НА СНИМКАХ: новый мост; разрушенный мост через Киленскую; самосвал, застрявший в Мульте.