"Аманчин у нас в роли щуки, чтобы карась не дремал"

Коммунист, депутат районного совета депутатов Усть-Канского района, секретарь первичной районной организации КПРФ Аманчин Еликпай Сергеевич не любит рассказывать о себе, но кое что удалось узнать... Он родом из Тураты, казах, по материнской линии один из Героев Совесткого союза даже родственник - Тугамбаев.

Учился в Черном Ануе, затем служба в армии, два года в Амурской области, танкист-механик, водитель первого класса. Затем Бийский техникум механизации с/хоз-ва. Работал в РайПо, ДОСААФ. Учеба в Бийском индустриальном институте. Специальность - учитель общетехнических дисциплин и труда. Направили в бело-ануйскую сельскую школу, где проработал 20 лет. Общий трудовой стаж 32 года. Активный участник фольклорного ансамбля "Сударушка", выезжал на различные мероприятия. И до сей поры участвует...

С супругой Раисой Васильевной живут вместе 40 лет, сына и двух дочек выучили, поставили на ноги. Теперь у них крепкие семьи, дети, живут и работают в Горно-Алтайске. "У меня четыре внука, три внучки и одна правнучка!" - улыбается Еликпай Сергеевич...

Он все время спешит то на сессию, то в город, в прокуратуру везет женщин "да им штраф незаконно выписали...", то выбивает деньги на памятник. "Знаешь, нам бы такого главу как Акатьева Т.А., вот все сделает по уму, готовые бумаги, а я уже "выбиваю". Она - молодец и водопровод, и дороги, и жизнь людей налажена, и не забывает никого, все старается сделать для населения, а ведь у нее и Турата, Каракол, Черный Ануй!" Да, Тамара Александровна, вы - героическая женщина, сильная и хваткая, дерзкая и умная! Замечают многие, в т.ч. и наш депутат Аманчин: "Деловая и пробивная", - добавляет он с гордостью.

- Ну когда с вами побеседуем, Еликпай Сергеевич?

- Да вот, знаешь, все некогда, позвоню тебе обязательно...

Наконец то мне удалось с ним поговорить, предлагаю вашему вниманию интервью.

- Расскажите, пожалуйста, о самых "острых" и "жарких" сессиях.

- Как вам сказать... Я думаю, что почти все сессии "острые", но несколько сессий были действительно "жаркими".

Первая. Это было в 2015 году, когда Лутцев А.А. хотел "протащить" свое решение о закрытии партии ПАРНАС... Тогда я выступил и сказал, что это ваша партия "Единая Россия" "протащила" в Госдуме закон о многопартийности, а коммунисты были против этого закона. А теперь, когда представители ПАРНАСа Князев У.А. и Яграшев А. пошли против вас, вы хотите убрать эту партию. Лутцев А.А. поставил вопрос на голосование. А я знаю, что большинство депутатов проголосует за это. Тогда я сказал, что фракция КПРФ покинет сессию, он снял с сессии этот вопрос...

Еще одна знатная сессия была зимой 2016 года, когда выпал огромный снег. Я тогда выступил с резкой критикой на главу района Пильтина. Спрашивал, почему у нас нет дорог, нет техники в ДРСУ. Почему они всю технику распродали и теперь им нечем чистить дороги. Почему не вводят чрезвычайное положение. Тогда я написал обращение к Бердникову А.В. и прокурору района, чтобы мне дали письменный ответ. После моего обращения и твоих статей в "Листке" глава района зашевелился. Приезжали из МЧС комиссии, проверяли состояние дорог, перевалов. Я даже тогда отматерил Пильтина по телефону и он потом на сессии жаловался депутатам, что Аманчин Е.С. материл его нехорошими словами.

Еще на одной сессии я так же выступил с обвинением в адрес главного финансиста района Киндыковой Г.Т. Я спросил: "Куда 2 млн 800 тыс. руб. из дорожного фонда?" Она ответила невнятно, мол, эти деньги ушли на оплату каких-то долгов. Тогда на сессии присутствовали депутаты Эл Курултая Манышев Василий и Укмет Альпимов. Пильтин старался отшутиться: "Аманчин у нас в роли щуки, чтобы карась не дремал". Но тем не менее деньги эти вернули. Если на 2016 год в среднем выделили по 300 с лишним тысяч, то на 2017 год было выделено уже по 600-700 тысяч рублей из дорожного фонда.

На одной из сессий, когда куратором был у нас Кондратьев Николай Прокопьевич, я поднял вопрос по моргу в с.Усть-Кан, что люди покойников возят в Онгудай. Скорой помощи запретили возить покойников, а у большинства людей нет своего транспорта. "Чиновники не только над живыми издеваются, но и даже над покойниками", - сказал я. Кондратьеву мое гневное и резкое выступление понравилось и он помог решить вопрос по моргу и судмедэксперту. Теперь у нас свой морг и судмедэксперт. А воот у соседей в Солонешном до сих пор нет морга и они покойников возят в Горно-Алтайск.

- Еликпай Сергеевич, радует нас всех, конечно, в первую очередь то, что вы поднимаете на сессиях очень злободневные проблемы и решаете их положительно, несмотря на препятствия и трудности. За это вам огромное спасибо. А обращаются ли к вам простые жители, то есть избиратели? Расскажите пожалуйста.

- Да, ко мне очень многие жители обращаются с просьбой помочь. Бывает так, что приходится на сессиях доводить эти вопросы до чиновников. Те же дороги, морг, судмедэксперт, вопросы медпомощи. Пожилые, больные люди сел Верх-Ануй, Белый Ануй, Турата оборатились в 2016 году с просьбой в содействии строительства теплого туалета в Черно-Ануйской участковой больнице. Я тогда поехал в Усть-канскую ЦРБ к Н.Н.Кара-Сал - главному врачу, но она в решении этого вопроса мне отказала. Тогда я съездил в Горно-Алтайск, где обратился к Сафроновой Ольге Александровне, она была в 2016 году у нас куратором. Вот она мне помогла. Не знаю, каким образом, но после этого дело сдвинулось с мертвой точки. И то я несколько раз ездил к Кара-Сал, ругался с ней, пока она не дала слово мне, что построит туалет в больнице. Теперь вот результат у всех на виду, теплый туалет есть. Пожилые люди, да и все, кто лечится, работает, все очень рады и благодарны. Хотя это и есть моя работа, моу долг - помогать людям.

- Вы действительно помогли многодетной семье из Усть-Кана приобрести корову?

- Да, действительно я помог получить квоту на приобретение коровы многодетной семье Байбасыновых из Усть-Кана.

- А из нашего села обращался кто-нибудь к Вам за помощью?

- Многие обращались за помощью и в содействии получения квот на лечение, и с другими вопросами. Одна семья обратилась ко мне в 2013 году с просьбой провести свет в дом. они сидели с детьми без света два года, пока я не вмешался в это дело. После этого им сразу провели свет, притом бесплатно, хотя до этого электрики из Черного Ануя требовали денег - 50 тысяч рублей.

Также помог Арбакову Геннадию получить слуховой аппарат.

Почти все жители села Верх-Ануй спрашивают меня, когда будет сотовая связь, интернет, помогите! Я постоянно говорю про связь, про эту глобальную проблему для села Верх-Ануй, где есть средняя школа, много молодежи, детей, где нет сельслвета, телефонов в домах, плохие дороги, перевал, отдаленность от райцентра. Говорил Бердникову, Пальталлеру, Тиунову, Пильтину. Мне отвечают: "Невыгодно, мало людей". Я им говорю: "Как невыгодно, мало людей? Там средняя школа!" А Пильтин: "А при чем тут школа?" И даже не понимет, что сейчас все уроки, задания, дневники, олимпиады, конкурсы - все через интернет, онлайн! Я ему даже закричал: "А в Караколе 10 домов и поставили подстанцию!" Молчат, так как важные люди туда ездят, отдыхают, охотятся, здоровье поправляют.

Вот так, очень хотел помочь населению с водоснабжением, обращался к главе Белявцеву: "Подготовь документы на строительство водопровода в Верх-Ануе и Белом Ануе, а я деньги сам буду "выбивать", ты только документы мне дай подготовленные". Нет, не захотел, или не сумел, но ничего не желает делать позитивного, так и для своих белоануйцев тоже.

Много жителей обращаются с различными вопросами, страраюсь всех выслушать и решить, где-то советом, где-то помощью конкретной.

- К Вам обращаются из других сел?

- Ну да, вот совсем недавно ко мне обратилась многодетная семья из с.Усть-Кан. У них шестеро детей. Один ребенок у них заболел, что-то с глазами. Надо было реьенка везти в Новосибирск в академ-городок на обследование, а денег везти ребенка у ни нет. Мать обратилась в соцзащиту, ей выделили всего 1400 руб. Мать работает техничкой в школе, а отец получает около шести тысяч, она - семь тысяч с копейками. Я помог ей написать правильное обращение к главе района Пильтину Г.Н., председателю Совета депутатов Лутцеву А.А. и заму по социальным вопросам Савинковой М.В. Попросил секретаря зарегистрировать эти обращения. Глава района после этого дал добро на выделение десяти тысяч рублей Павловой Оксане. Кроме этого я поговорил с Лутцевым А.А. и на комиссии депутаты скинулись по 500 рублей. Тридцатого ноября она уже повезла сына в Новосибирск.

- Очень здорово, надо пожелать удачи, чтобы все у них было благополучно. Еще одна проблема, пенсионеры со всех сел недовольны ценой одного кубометра дров, которые льготникам возвращают за 10м3 раз в год на счета социальная служба. В селе 1м3 стоит давно одну тысячу рублей, а возвращают 450 рублей. Разве это справедливо?

- Совершенно верно. Я делал депутатский запрос Савинковой М.В., она дала мне ответ, что с этим вопросом надо обращаться к министру Тюхтеневой В.А. Ответ пришел такой: "Мы выплачиваем деньги по тарифам утвержденным депутатами ГС-Эл Курултай". Когда она приехала в Усть-Кан, я с ней встретился и задал такой вопрос: "Почему в городе и Майме за 10 м3 дров платят по шесть тысяч рублей, а у нас в Усть-Кане по 4,5 тысячи?" Она сказала, что 1,5 тысячи город и сам район выделяют дополнительно к 4,5 тысячам. Тогда я обратился к Пильтину с этим же вопросом. Он мне ответил: "Лишних денег в районе нет!" Вот вам и забота о наших стариках.

- Понятно. Зато себя любимых не забываем. Помните, как депутаты им повысили зарплаты, когда детские пособия - 4 булки хлеба в месяц.

- Ну да, я очень возмущался. Ну где там, все заранее обговорено, депутаты "едросы" как один поддерживают такие постыдные решения. По поводу детских пособий я скажу так, депутаты коммунисты в госдуме предлагают каждый год увеличить детские пособия, но опять-таки "едросы" постоянно отклоняют это предложение. Коммунисты депутаты ГС-ЭК также каждый год поднимают этот вопрос, но вновь "едросы" так же упорно отклоняют это предложение. А их, что в Госдуме, что в Курултае, что в Усть-Кане - большинство. И все хорошие инициативы в пользу детей, простого народа, отклоняются. А загадка проста - как люди голосуют, так и живут. Это очень скверно, но я уверен, что наконец-то розовые очки будут сняты, ведь из года в год народ беднеет, цены растут с каждым днем, а большинство предприятий в России принадлежит иностранному капиталу. Прибыль уходит за границу!

- Каждая новая метла мете по-новому. Ну работников убирают, увольняют директоров школ "по собственному желанию", администрация почти вся уходит. Но зачем маслосырзаводы, мясокомбинаты рушат? Это же огромные бюджетные деньги!

- Я задавал вопрос про мясокомбинат в с.Яконур. Почему мясокомбинат закрылся? И почему 12 млн рублей выделили новосибирцам, а не своим, местным? Мне Пильтин ответил, что это сделал Маиков Л.Д., и что этот вопрос к нему. тогда я задал другой вопрос: "Почему вы дали 9 млн Зырянову из Солонешного на восстановление сырзавода в с.Черный Ануй и почему все оборудование вывезли в Солонешное?" На этот вопрос он мне не ответил.

- Насколько мне известно, наша школа, то есть обучающиеся, убирают перевал Верх-Ануйский от мусора. также там летом работники школы привели в порядок крышу "теремка", перекрыли, покрасили заново на свои деньги, своими силами. Выделяются ли на это деньги? Почему с/совет не возьмет на себя расходы?

- Я задавал главе вопрос по утилизации твердых бытовых отходов: "Почему деньги на утилизацию выделяются, а т/б отходы не утилизируются?" Он мне так ответил: "Вы неправильно понимаете утилизацию. Мы отходы не перерабатываем, а закапываем". Тогда я сказал, что ни в одном поселении отходы не закапываются, у вас под носом в с.Усть-Кан дохлые коровы и собаки гниют на свалке и вонь распространяется на всеь Усть-Кан. А в с.Яконур по всей долине валяются пакеты, пластиковые бутылки, бумага... В Белом Ануе также мусор который год лежит не закопанный. Тем не менее на утилизацию выделяются каждый год деньги от 40 тысяч до 300 тысяч рублей, и где эти деньги? На этот вопрос также не получил ответ от господина Пильтина.

- Что можете сказать про рабочие тетради?

- Да, я интересовался. Рабочие тетради так же как и учебники должны выдаваться бесплатно. Если вы почитаете нашу Конституцию, то увидите, что там черным по белому написано: образование и медицина у нас бесплатные, а гарантом Конституции является президент, т.е. Путин В.В. Тогда почему рабочие тетради стали платными? Рабочие тетради приравниваются к учебникам. Я по этому поводу обращался к первому секретарю Республиканского комитета КПРФ Ромашкину В.В., он посоветовал пойти в прокуратуру района. Что я и хочу в ближайшее время сделать.

- У нас давно нет с/сходов. Год назад люди сами собирались в обильный снегопад и приглашали главу поселения. Что вы на это скажете? Ведь должен работать староста, Совет ветеранов, женсовет... должны же отчитываться о бюджете, как и куда тратятся деньги и вообще, чем они занимаются, что делают.

- Почему власть на селе у нас не работает? А потому что вы сами за такого главу голосовали! Я обращался по этому поводу к Пильтину Г.Н., так он то же самое сказал. Вы сами за него голосовали, сами с него и требуйте. А я ничего с ним сделать не могу. Я его не назначал.

- Наши бабушки и дедушки не живут, а выживают. Ведь давно уже нет в селе ни одного фронтовика, остались труженики тыла и ветераны труда, дети войны. Почему не принимают закон о детях войны?

- Помните я говорил, что партия "Единая Россия" отклоняет многие социальные программы. Уже много лет под сукном лежит закон о статусе детей войны. Им было намного хуже, чем даже фронтовикам в годы войны. Голодные маленькие, разутые и раздетые они батрачили за кусок хлеба и плошку похлебки. Без детства остались, больные теперь они все инвалиды, и достойной старости лишило их родное государство. Многие заменили отцов, братьев старших, не вернувшихся с войны, так и не видели радости, работали не покладая рук всю жизнь. Это особенная категория стариков, которым государство, Путин обязаны помочь, но не хотят!

- Еликпай Сергеевич, напоследок хотелос бы услышать, что вы пожелаете жителям Усть-Канского района?

- Мирного неба и крепкого здоровья! А еще юмора побольше, так как без него не выжить. Ну а если серьезно. Дорогие односельчане, жители моего района, очнитесь и наконец-то включите свои мозги и голосуйте головой, а не мягким местом. И тогда все будет нормально. И пособия увеличатся, и за дрова пенсионерам увеличат, и цены упадут на продукты, товары.

Приведу один пример. Нынче крестьянин получил невиданный урожай зерновых. В нормальном государстве крестьяне были бы в прибыли, а у нас наоборот. Цена на зерно упала чуть ли не в половину. Перекупщики скупили зерно за бесценок, потому что зерно некуда девать, нет соответствующих зернохранилищ. И крестьяне вынуждены продавать свое зерно за копейки. Большинство крестьян даже за кредиты не смогли рассчитаться, то есть остались с "голым задом". Вот такая у нас внутренняя политика. На бензин уцены растут как на дрожжах, потому что половина нефти принадлежит Путину, а другая половина - его друзьям, вот вам и вся разгадка. На жалкие подачки нельзя поддаваться, надо думать о том, куда мв катимся, а ведь у нас дети, внуки!

- Спасибо за беседу Еликпай Сергеевич. Вам здоровья, долгтх лет успешной работы на благо людей. Не давайте дремать карасям!

P.S. Кстати, булка хлеба стоит 26-27 рублей.

Беседовала Галина Тижимеева