Житель Усть-Канского района сжег 100 рулонов сена, чтобы согреться

В дежурную часть отделения МВД России по Усть–Канскому району от жительницы села Усть-Мута поступило сообщение о том, что неизвестные лица, на принадлежащей ей животноводческой стоянке, расположенной в урочище «Марчатенок», сожгли 100 рулонов сена. Сумма причиненного ущерба, по оценке заявительницы, составила 120 тысяч рублей.

По данным МВД по РА, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем 26-летнего жителя села Усть-Мута, работавшего по найму на соседней животноводческой стоянке.

Для дальнейшего разбирательства сельчанин был доставлен в отделение полиции. Полицейским он пояснил, что в ночное время, направляясь в близлежащее село, остановился рядом с сеновалом животноводческой стоянки потерпевшей и развел костер, чтобы согреться. После чего потушив огонь, мужчина продолжил путь в населенный пункт. Через несколько часов возвращаясь обратно, он увидел дым над стоянкой, однако не придал этому значения. На следующий день сельчанин узнал о том, что на стоянке сгорело сено, однако сообщить о том, что причиной пожара стал плохо потушенный им костер, побоялся.

В настоящее время по факту неосторожного обращения с огнем проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.