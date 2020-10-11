Сотрудники Россельхознадзора ищут ядохимикат гранозан в пробах, взятых в окрестностях Кырлыка

2 октября сотрудники Россельхознадзора взяли пробы со старой свалки химикатов, находящейся неподалёку от села Кырлык Усть-Канского района. Отбор проб был произведён по заявлению сельского депутата Айдара Кудирмекова. По словам депутата, на свалке может находиться весьма ядовитое ртутьорганическое вещество гранозан, используемое для протравливания семян перед посевом. Возможно, что именно ядовитые химикаты со свалки служат одной из причин гибели скота у сельчан.

В Россельхознадзоре подтвердили отбор проб. Если подтвердится наличие на свалке большого количества гранозана или иных высокотоксичных химикатов, речь, пожалуй, будет идти о локальном экологическом бедствии.

Мы следим за ситуацией.