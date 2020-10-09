Назначен прокурор Усть-Канского района

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 20.09.2017 № 984-к советник юстиции Акчина Александра Николаевна назначена на должность прокурора Усть-Канского района Республики Алтай, сообщает сайт ведомства.

Акчина А.Н., 1977 года рождения, в 2000 году успешно окончила юридический факультет Алтайского государственного университета.

Замещала должности помощника прокурора, заместителя прокурора Чойского района, помощника прокурора республики по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

Зарекомендовала себя трудолюбивым и исполнительным сотрудником, грамотным специалистом. Обладает прочным запасом теоретических знаний, профессиональным опытом и организаторскими способностями.

За примерное исполнение служебных обязанностей награждена Грамотой Генерального прокурора Российской Федерации, знаком отличия «За верность закону» III степени, нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».