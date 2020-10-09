За неполные сведения о кандидате в депутаты, а ныне главе сельского поселения, наказан технический специалист

22 декабря 2016 года Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Республики Алтай отказала в удовлетворении иска депутата Кырлыкского сельского поселения Айдара Кудирмекова, требовавшего отменить итоги выборов на одном из избирательных участков Кырлыка. Ранее по этому же иску Кудирмекову отказал Усть-Канский районный суд. По словам депутата, на это решение уже подана жалоба в Верховный Суд РФ. Иск был подан в связи с тем, что у одного из кандидатов в депутаты по этому округу имелась судимость, которая почему-то не была указана в избирательных бюллетенях. Данный кандидат, Валерий Тодошевич Байрышев в сентябре вновь стал сельским депутатом, а депутатами сельсовета в очередной раз избран главой Кырлыка.

Когда об этой истории стало известно, Сергей Михайлов связался по телефону с председателем Усть-Канской районной территориальной избирательной комиссии Эммой Головиной, которая возглавляет районный избирком с 1998-го года. По словам Эммы Гергардовны, Валерий Тодошевич Байрышев действительно был судим, приговорён к штрафу, однако судимость уже погашена, а сведения о ней Байрышев указал в заявлении в избирком. На мой вопрос о том, почему тогда сведения о имевшейся судимости, которые должны указываться вне зависимости от её погашения, отсутствуют на сайте cikrf.ru (пункт 9 у кандидата Байрышева там чистый) Эмма Герардовна, к сожалению, отвечать не стала.

Любопытно, что республиканскую прокуратуру в судебном процессе 22 декабря представляла Ирина Тюхтенева, которая в августе участвовала в качестве прокурора в аналогичном процессе, в ходе которого с выборов за неуказанную судимость был снят Вечеслав Кыдатов.

По словам Айдара Кудирмекова, Ирина Тюхтенева согласилась с тем, что данные о судимости Байрышева не были указана в избирательных бюллетенях, однако иск признавать не стала.

На данный момент стало известно, что, как и предполагал Сергей Михайлов, крайним сделали специалиста, вводившего данные в систему ГАС "Выборы", Оксану Львовну Чамаеву, к ней применено дисциплинарное взыскание в виде выговора.

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Как пояснил Айдар Кудирмеков, с вышеприведённым документом его ознакомили в начале октября 2017 года, хотя принят он был год назад. Очевидно, такая затяжка была нужна, чтобы ни в коем случае не допустить появления "истории успеха", чтобы граждане думали, что любые жалобы бессмысленны.