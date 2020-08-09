Про дохлых коров и скотомогильник за 1,4 миллиона рублей

В редакцию в очередной раз обратился депутат сельского совета Кырлыка Айдар Кудирмеков. Проблема, которую он поднял — вроде бы локальная, но мы всё же решили написать об этой ситуации в «Горячих новостях».

В сёлах есть такая не очень весёлая проблема — что делать с трупами коров, овец, свиней и прочей скотины, которая дохнет из-за бескормицы (как это было нынешней зимой, несмотря на радостные рапорты нашего правительства) и/или болезней.

В других регионах (например, в Алтайском крае), такие трупы перерабатывают в костную муку для птицефабрик, варят из них мыло и т.д. В удалённой от цивилизации Республике Алтай — просто сбрасывают в специально оборудованные скотомогильники. А вот в селе Кырлык, как рассказал сельский депутат Кудирмеков, отличились и в обустройстве этого нехитрого приспособления. В 2013-м году на строительство скотомогильника в Кырлыке был затрачен 1 миллион рублей бюджетных денег. За миллион была выкопана яма в земле, над ней смонтирован сарайчик и навес из шифера. В 2017-м году, кстати, после жалобы Айдара, была произведена реконструкция на сумму в 400 тысяч рублей. Сумма была потрачена следующим образом — за 60 тысяч рублей (по словам тракториста, который выполнял работу), была куплена старая 60-тонная цистерна из-под солярки, 50 тысяч рублей заплатили трактористу (его ФИО есть в редакции), который отбуксирвал цистерну к старому скотомогильнику, выкопал мехлопатой новую яму и кое-как, помяв и продырявив, запихал бочку на предназначенное ей место. На что ушли ещё 290 тысяч рублей — неизвестно. Таким образом, у сельчан сейчас есть возможность сбрасывать туши павшего скота как в старую, так и в новую яму. Но это - теоретически. А на практике, новой ямой пользоваться неудобно, т. к. люк в баке — для солярки, диаметром 60 сантиметров,

В результате, дохлые коровы вокруг Кырлыка валяются и на свалке (в конце июля там валялись четыре трупа коров) и даже внутри посёлка (три трупа коров и труп овцы около школы), - рассказал депутат. Руководствуясь неофициальными советами ветеринаров, владельцы павших животных отрезали у них уши и обезображивали их морды — чтобы избежать идентификации и составления административных протоколов по ст.8.2. КоАП.

Нужно навести порядок в этом вопросе, Неужели это так трудно?

Сергей Михайлов