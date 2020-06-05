В Усть-Канском районе начальник отдела культуры оказалась не соответствующей должности

Прокуратурой Усть-Канского района проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что на должность начальника отдела культуры и спорта администрации Усть-Канского района принята гр. К., которая не соответствует предъявляемым требованиям к муниципальной должности, пишет сайт прокуратуры РА.

Согласно Реестру должностей муниципальной службы, утв. Законом Республики Алтай «О муниципальной службе в Республике Алтай», начальник отдела администрации относится к должностям категории «руководители», главная группа должностей. Квалификационными требованиями к уровню профессионального образования для замещения должностей муниципальной службы в Республике Алтай для категорий "руководители", "помощники (советники)", "специалисты" всех групп должностей муниципальной службы является наличие высшего образования.

Прокурор внес представление в адрес главы администрации муниципалитета с требованием расторгнуть трудовой договор с муниципальной служащей, не имеющей высшего образования.

В настоящее время представление рассмотрено и признано обоснованным, по выходе из очередного отпуска гр. К. будет уволена с должности начальника отдела администрации района.