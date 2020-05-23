В Яконуре пьяный пешеход шагнул под авто

22 мая в Усть-Канском районе около 18:50 часов, в районе дома 28 по ул. Гагарина села Яконур, 47-летний житель села Усть-Кан, управляя автомобилем ВАЗ-2115, допустил наезд 45-летнего местного жителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения и вышедшего на проезжую часть автодороги. Пешеход с полученными травмами обратился в районную больницу, не госпитализирован, говорится на сайте МВД по РА.

В настоящее время в отношении водителя составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения», а пешеход привлечен к ответственности по ч. 3 ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения пешеходом, совершенное в состоянии опьянения».

По факту ДТП возбуждено административное расследование.