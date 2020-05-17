Родственник главы Усть-Канского пытался решить земельный спор при помощи трактора

В дежурную часть отделения МВД России по Усть-Канскому району с заявлением обратилась жительница районного центра, которая сообщила о том, что в пяти километрах от села Оро, ее 59-летнему отцу были причинены телесные повреждения. О случившемся ей по телефону сообщил сам потерпевший. Как говорится на сайте МВД по РА, в урочище «Кожурла» между потерпевшим и 55-летним фермером произошел конфликт из-за принадлежности деревянной изгороди, в результате которого мужчина, управляя трактором «МТЗ», ударил сельчанина установленным навесным оборудованием.

С полученной травмой пострадавший был госпитализирован в центральную районную больницу. Второй участник конфликта доставлен в отделение полиции для разбирательства. Кроме того, с места происшествия полицейскими изъят трактор.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По данным источников «Новостей Горного Алтая», наезд совершил ранее судимый за нападение на бывшего главу района Леонида Маикова родной брат нынешнего главы муниципалитета Михаил Пильтин, а в больницу попал 59-летний Герман Мунин.