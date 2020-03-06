Усть-канское ДРСУ не справилось со стихией. Фотоотчет Айдара Кудирмекова

Депутат Кырлыкского сельского поселения Айдар Кудирмеков требует оштрафовать Усть-канское ДРСУ за ненадлежащее содержание автодорог в районе. Народный избранник написал обращение в прокуратуру, Ространснадзор, Министерство регионального развития, МЧС и в Горно-Алтайавтодор.

Текст обращения:

"Направляю в ваш адрес 92 Фото автодороги Верх Мута Усть Кан свидетельстующее о ненадлежащем содержании автодорог муниципального значения в Усть-Канском районе Республики Алтай , для привлечения к штрафу ООО "Усть-Канское ДРСУ " в особо крупном размере по ст.12.34 КоАП РФ по 300 000 рублей за каждый километр автодороги .

На 2 снимках видно полное блокирование снегом автодороги муниципального значения Усть-Кан -Верх Мута а так же блокирование дороги брошенным в сугробах джипа "Тойота Лэнд Крузер Прадо " госномер 050 ак регион 04.

Фото видеосьемка выполнена жителями села Верх Мута Усть -Канского района РА 02.03.2017 года ."