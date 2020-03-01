Суд вернул земли СПК «Ануй» в муниципальную собственность

Усть-Канский районный суд по иску прокурора района признал сделки, послужившие основанием для регистрации права собственности в ЕГРП на земельные участки СПК «Ануй» (бывшего колхоза «Путь Ильича»), находящихся на территории Черноануйского сельского поселения Усть-Канского района Республики Алтай, недействительными. Как рассказывает сайт прокуратуры РА, глава Черноануйского сельского поселения на основании подложной доверенности оформила продажу земельных участков, которые были зарегистрированы в собственность ее детей в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Сечас земельные участки СПК «Ануй» возвращенв в муниципальную собственность Черноануйского сельского поселения .