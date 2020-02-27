Дикие животные поселились на брошенном мясокомбинате в Яконуре

Депутат Айдар Кудирмеков побывал на брошенном мясокомбинате в с.Яконур. Ранее местные жители жаловались, что в руинах мясокомбината обитают дикие звери собаки, лисы и волки, которые питаются брошенными там трупами животных.

Сейчас на территории брошенного мясокомбината оставлены лытки, кости забойных коров в мешках, которые источают ужасную вонь. Трупы коров являются пищей хищников, существует реальная угроза распространения заразы. Так, например, лисы являются переносчиком бешенства.

Усть-канская районная ветстанция, начальником которой является депутат Госсобрания В.Букачаков, реальных действий к устранению угрозы не предпринимает.

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Житель Яконура сообщил, что полиция на многочисленные жалобы граждан на волков, собак и лис, поедающих трупы коров и их шкуры, оставшиеся на мясокомбинате, также никаких действий не предприняла. Но после того, как местные жители расстреляли тамошних животных, чтобы уберечь своих детей от нападения, полицейские приехали и изъяли винтовки.

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