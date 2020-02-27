Владельцы Усть-канского ДРСУ экономят на страховках

На днях грейдер Усть-канского ДРСУ в районе села Усьть-Кумир устроил ДТП с грузовиком-рефрижиратором, принадлежащим торговой базе "Перевал", зарегистрированной в с.Майма. При этом серьезно пострадал рефрижиратор, у него повреждена емкость и вырваны задние двери. Водитель грузовика сообщил о ДТП в дежурную часть, но сотрудники ГИБДД отказались выезжать на место происшествия и оформлять все, как положено. Как сообщил депутат Айдар Кудирмеков, в журнале регистрации сообщений о преступлениях записи об этом нет.

В ходе разговора выяснилось, что грейдер не имеет страхового полиса, в таком случае ответственность должно нести юрлицо, которому принадлежит техника. В итоге владельцу рефрижиратора предложили решить проблему посредством выплаты 150 тысяч рублей наличными, не устраивая разбирательства и не прибегая к помощи закона и правоохранителей.

Как предполагает редакция, это может быть не единственный трактор Усть-канского ДРСУ без страхового полиса, при этом сотрудники ГИБДД идут на поводу у предприятия.

Продукты, которые вез грузовик, оказались раскиданы в районе ДТП, и впоследствии часть из них собрали местные жители, а часть растащили собаки.