Как сообщает наш источник в Усть-Канском районе, в данный момент перекрыта дорога через Кукуинский перевал. Там перевернулся грейдер и перекрыл дорогу.
На помощь застрявшему грейдеру уже выдвинулась техника.
Как сообщает наш источник в Усть-Канском районе, в данный момент перекрыта дорога через Кукуинский перевал. Там перевернулся грейдер и перекрыл дорогу.
На помощь застрявшему грейдеру уже выдвинулась техника.
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В 1882 г. в селе Сараса родился первый председатель Ойротского облисполкома Никита Меджит-Иванов (134 года назад)
Финал шоу-проекта «Две звезды» состоится в Майминском Центре культуры в следующую пятницу, 16 декабря. В полуфинале проекта выступили десять дуэтов. По итогам двух номинаций лидирует пара из Онгудайского района – Тимур и Эльвира Кыдыковы, рассказала «Новостям Горного Алтая» руководитель проекта Ольга Волосовцева.
2013-02-24 14:09:17
Беда не предупреждает о своем посещении, приходит тогда, когда её совсем не ждешь. Вот и в дверь моей дочери — Лючинша Анастасии — она постучалась неожиданно в образе Донских Людмилы Алексеевны.