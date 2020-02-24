Как сообщает наш источник в Усть-Канском районе, в данный момент перекрыта дорога через Кукуинский перевал. Там перевернулся грейдер и перекрыл дорогу.

На помощь застрявшему грейдеру уже выдвинулась техника.

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