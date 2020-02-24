«Места придерживаются только для «абортичек»

2013-02-24 14:09:17

Беда не предупреждает о своем посещении, приходит тогда, когда её совсем не ждешь. Вот и в дверь моей дочери — Лючинша Анастасии — она постучалась неожиданно в образе Донских Людмилы Алексеевны.